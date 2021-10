Lätis hakatakse arutama vaktsineerimata inimeste ravi eest ise maksmist

Komisjon koguneb 27. oktoobril veebiistungile. Istungile on kutsutud algatusega välja tulnud Sandis Kravalis ja tervishoiuministeeriumi esindaja.

Kravalis märkis, et haiglatesse saabub üha rohkem SARS-CoV2 raske vormiga patsiente, kes ei ole end COVID-19 vastu vaktsineerinud. Nende haiglas ja eriti intensiivraviosakonnas olek tekitab riigile tohutuid, 300–400 korda suuremaid kulutusi kui inimese vaktsineerimine.

Kravalise sõnul puudub arstidel siiamaani tõhus ravim COVID-19 vastu, kuid juba üle poole aasta on olemas vaktsiini näol "küllalt tõhus ennetusviis".

"Vaktsineeritud ühiskonnaosa ei peaks vastutama teise osa langetatud otsuste eest. Riik ei peaks kandma mittesolidaarsete inimeste kulusid," leidis Kravalis.

Läti president Egils Levits ütles hiljuti teleusutluses, et suuremal osal Läti ühiskonnast on kõrini koroonaviiruse vastu vaktsineerimata inimestest ja kahtlejatest, kellest on saanud oht rahvatervisele ja kes end suhtlusvõrgustikes väljendavad.

Levitsi sõnul ei toeta ta ise veel Kravalise ettepanekut, kuid peab seda arutelu väärivaks küsimuseks.

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tempo Lätis, mis hakkas oktoobri algul kasvama, langes eelmisel nädalal veidi, teatas terviseamet esmaspäeval.

Eelmisel nädalal sai kaitsesüsti vähemalt 78 207 inimest ehk keskmiselt 11 173 inimest päevas. Vaktsineerimistempo oli kuus protsenti madalam kui nädal varem, kui päevas vaktsineeriti keskmiselt 11 955 inimest.

Lätis on vähemalt ühe koroonavaktsiini doosi saanud 1 095 128 inimest. Vaktsineerimise kuur on lõpetatud 973 762 inimesel ehk 51,7 protsendil elanikkonnast.