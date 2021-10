"Olukorrast riigis": kas SDE on Keskerakonnale Tallinnas loogiline partner?

"Sotsid on erakordselt loogiline valik Keskerakonnale Tallinnas. Ühtpidi nad pole niivõrd jõulised kui Reformierakond, sotsidel on kindlasti tarvis saada linnavalitsusse, aga teisalt aitavad sotsid ka järgmisel neljal aastal - või kaua iganes see koalitsioon kestab - tasandada kõiki neid Keskerakonna puudujääke, mis on Tallinnas esinenud," rääkis Lepik.

Hindrek Riikoja ütles, et tema hinnangul oleks loogilisem olnud see, kui Keskerakond oleks Reformierakonna koalitsiooni kutsunud.

"Sellesse, et Reformierakond oleks väga äkiline ja võitlev koalitsioonipartner, mina küll praktikas ei usu, sest Keskerakond ja Reformierakond lähevad kogu aeg sassi ja eks see sassimineku põhjus on lihtne - sest ega väga palju vahet neil erakondadel ei ole, aga siiski eraldi juriidilised kehad nad jätkuvalt on," rääkis ta.

"Aga Reformierakonnale, kui vaadata valimistulemusi ja vaadata valimistulemusi Tallinnas, oleks seda Tallinnas võimul olemist samamoodi vaja," lisas Riikoja.

"Sotside valimine on pigem ideoloogiline valik, sest neil kahel on igas mõttes kõige enam poliitilisi sarnasusi."

Kõige põnevam on Lepiku ja Riikoja hinnangul aga jälgida, missugused koalitsioonid moodustuvad Narvas ja Tartus. Lepik ütles, et Narva pealt saab näha, milline sisu on Eesti 200, kelle Katri Raigi valimisliit läbirääkimistele kutsus. Riikoja märkis, et Tartu puhul on huvitav näha, kes ja millistel tingimustel Reformierakonnaga koalitsiooni läheb.