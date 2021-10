Saksamaa suurendab kontrolli Poola piiril

Seehofer ütles ajalehele Bild am Sonntag, et Saksa-Poola piirile on juba saadetud 800 politseinikku, et aidata toime tulla migrantide vooluga Valgevenest Poola kaudu Saksamaale.

"Vajaduse korral olen valmis seda veelgi tugevdama," lisas ta.

Politsei ajas pühapäeval laiali umbes 50 paremäärmusliku rühmituse Kolmas Tee ( Der III. Weg) liiget. Rühmitus kutsus oma liikmeid kogunema, et astuda samme migrantide vastu, kes püüavad Poolast üle piiri tulla.

Politsei konfiskeeris operatsiooni ajal pipragaasi, täägi, matšeete ja mitu kumminuia.

Ebaseaduslike migrantide vool Valgevenest üle Euroopa Liidu idapiiri on tekitanud mitmele EL-i liikmesriigile suuri probleeme.

Poola tegi ettepaneku ehitada 350 miljonit eurot maksev tara oma piirile Valgevenega, et takistada migrantide ebaseaduslikke piiriületusi.

"Piiride kaitsmine on õigustatud," ütles Seehofer vastuseks ajalehe Bild am Sonntag küsimusele, kas Poola piiritara rajamine on vajalik. "Välispiiri kaitsmine viisil, mis hoiab ära märkamatud piiriületused, on seaduslik."

Seehofer lisas, et Saksamaa tõhustab kontrolli piiril Poolaga, kuid piiri sulgeda plaanis ei ole, sest see oleks õiguslikult küsitav.

Saksa siseministeeriumi andmetel on sel aastal umbes 5700 inimest saabunud Poolast Saksamaale ilma selleks luba omamata. Laupäeval võeti kinni üks inimsmugeldaja, kui Poola piiri lähedal leiti kaubikust 31 ebaseaduslikku migranti Iraagist.

Seehofer kirjutas hiljuti oma Poola ametivennale Mariusz Kaminskile ja tegi ettepaneku suurendada ühispatrulle Saksa-Poola piiril vastuseks migrantide arvu kasvule.

Kaminski vastas, et Poola on täielikult valmis selliseid meetmeid toetama.

EL süüdistab Valgevene võime Lähis-Idast ja Aafrikast migrantide Minskisse toomises ja nende saatmises piiridele EL-iga.