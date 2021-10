ERR Brüsselis: EL vaidleb liidu välispiiri ehituse rahastamise üle

Euroopa Liidu välispiiri ehituse rahastamisel on Brüsselis tekkinud vaidlus, kas toetada tuleks ka piiritara ja okastraati. Vaatamata Euroopa Komisjoni vastuseisule, ütles Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni juht ERR-ile, et seda tuleks teha.

Eelmisel nädalal otsustas Euroopa Ülemkogu, et Euroopa Liit peab rahastama enda välispiiride, sealhulgas Eesti piiri ehitust. Ent Ülemkogu järgselt tormas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen plaani tiibu kärpima, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Euroopa Komisjonil on olnud pikalt ühine arusaam Euroopa Parlamendiga, et okastraadi või müüri ehitamiseks raha ei anta," ütles von der Leyen.

Tegelikult pole päris kindel, kas Euroopa Parlamendil on ikka nii selge seisukoht, et müüriks ja okastraadiks raha ei anta. Vähemasti Euroopa Parlamendi kõige suurema, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juht Manfred Weber ütles intervjuus ERR-ile, et hädaolukorras ei tohiks see takistuseks saada.

"Kui füüsiline takistus nagu tara või ka müür on vajalik, siis peaks Euroopa olema valmis ehitama ka tara välispiirile. Kordan, kui see on vajalik. Keegi ei taha näha seda tara, keegi ei taha endale müüri, selles pole kahtlustki. Aga kui see on vajalik, siis peaksime olema valmis seda tegema ja Euroopa Liit peaks seda rahastama," rääkis ta.

Peaminister Kaja Kallase sõnul käis Ülemkogul ka vaidlus, kas ei tuleks piiri rahastamiseks seadust muuta. Selguseni selles ei jõutudki. Weberi hinnangul seda vaja pole ning kui on, siis tuleb seda teha.

"Me oleme täielikult valmis tegema vajalikke õiguslikke muudatusi, sest see on kiireloomuline küsimus. Inimesed üle Euroopa ootavad, et me tegutseksime välispiiri osas selgusega," sõnas Weber.

Weberi jutu pinnalt kerkib aga küsimus, miks füüsilise piiri rahastus Euroopa Komisjoni arvates võimalik pole.

"Euroopa Liidu põhiline ülesanne on ehitada Euroopat, mis arendab põhiõiguseid, võrdsust, vabadust ja demokraatiat. Euroopa Komisjonil pole kindlasti tava rahastada müüre, tarasid ja okastraati," põhjendas Komisjoni kõneisik Stefan de Keersmaecker.

Samas pole Euroopa Komisjon täielikult välispiiri rahastamise vastu.

"Me toetame head, tugevat ja efektiivset piirikontrollisüsteemi, mis teeb kindlaks, et reeglite vastased piiriületused ei jääks märkamata," ütles de Keersmaecker.