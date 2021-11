Jaani: idapiir valmib tõenäoliselt planeeritust varem

Siseminister Kristian Jaani (KE) ütles, et idapiiri väljaehitamine läheb tõenäoliselt kiiremini kui see oli algselt planeeritud.

"Me liigume idapiiri väljaehitusega väga heas tempos. Tõenäoliselt välispiir saab meil valmis varem kui oli algselt planeeritud," ütles Jaani valitsuse pressikonverentsil.

Jaani rääkis, et 23 kilomeetri pikkune füüsiline piiritara on praegu valmis ehitatud kohas, kus eksperdid on näinud kõige suuremaid riske illegaalseks piiriületuseks.

Lisaks käib tema sõnul ehitustegevus 63 kilomeetri pikkusel piiriribal.

Jaani sõnul on politsei-ja piirivalveamet toonud mitmed piiriehituse hanked toonud ettepoole ning üritab ka kiirendada seiretehnika hankeid.

Jaani sõnul on muutumas suhtumine, et Euroopa Liidu välispiiride väljaehitamise suhtes.

"Mul on väga hea meel, et selline esialgne väga kange suhtumine Euroopa Komisjoni poolt selles vaates, et ei ole justkui võimalik finantseerida välispiiri taristu ehitust, siis täna ikkagi on näha seda, et see arvamus on muutumas ja minemas pehmemaks," sõnas Jaani.

Arvestades pingelist olukord Poola ja Leedu piiri ääres, on Jaani sõnul ka Eesti teinud vajalikke ettevalmistusi.

"Kui meil on täna, nüüd ja kohe vaja ajutised piiritõkked üles panna, siis siin on meil kaitseminister Kalle Laanetiga (RE) väga konkreetsed kokkulepped selles osas, kuidas ja kus see saab toimuma. See on see kiire lahendus," rääkis Jaani.

"Kõige kriitilisemad kohad on kaardistatud, kus me näeme, et ajutine tõke tuleb panna. Me saame siin teha ära ka osad ennetavad sammud, ehk viia see ajutine tõke juba nendesse kohtadesse, kus selle järele võib vajadus tekkida," lisas Jaani.

Jaani rõhutas, et Eesti välispiiri vaates tänase seisuga olukord muutunud ei ole.