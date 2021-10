Saksa politsei pidas kinni 23 üle Poola piiri tulla üritanud migranti

Kõik sisserändajad on pärit Iraagist, inimkaubitsejad aga on süürlased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sisserändajaid üritati üle piiri tuua kaubikuga, mille politsei peatas rutiinse kontrolli käigus. Kaubiku juht ja kõrvalistuja põgenesid, kuid tabati veidi hiljem.

Viimasel ajal on Poola piiril tabatud mitmeid sisserändajaid, mistõttu on politseinike hulka piirialadel suurendatud. Kõik piiriületajad on Euroopasse saabunud Valgevene kaudu.