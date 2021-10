Õhtuleht paneb Linnalehe kinni

Õhtulehe kirjastuse tegevjuht Erik Heinsaar ütles Postimehele, et möödunud aastal alanud koroonakriis pühkis tuntava osa Linnalehe reklaamikäibest.

"Oleme aasta jooksul Linnalehe väljaandmisega seotud kulusid kokku tõmmanud ning olnud reklaamimahtude taastumises optimistlikud, kuid nüüd on selgeks saanud, et need ei taastu piisavas mahus ei sel ega ka järgmisel aastal," selgitas Heinsaar.

"Loomulikult on kahju, et selline otsus tuli vastu võtta, sest Linnalehel on Eesti ajakirjandusloos tähtis koht. Toimetused töötasid suurepäraselt, kahjuks pole Linnalehel ühtegi muud tuluallikat peale reklaamikäibe, mistõttu olemegi sunnitud väljaande sulgema," lisas ta.

Linnaleht ilmub 1997. aastast ja on loodud maailmas tuntud klassikalise tasuta ajalehe kontseptsioonile, mille võtmefaktoriteks on suur tiraaž, lai kättesaadavus, lihtne vorm ja praktiline sisu. Nädalalehena ei ole toimetuse esmafookus uudistel, vaid kommenteerival, analüüsival ja selgitaval käsitlusel.

Eestikeelne Linnaleht levis Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Venekeelne Linnaleht jõudis Tallinna, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi lugejateni.