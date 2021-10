Leke: Facebooki juhid tagasid USA prominentidele erikohtlemise

Uued dokumendid on osa suurest lekkest, mida nimetatakse Facebooki paberiteks. Dokumendid avalikustas Facebooki endine töötaja Frances Haugen.

"Facebooki juhtkond blokeeris otsused postituste eemaldamiseks, kui see oleks võinud ohustada võimsaid poliitikuid," väitis dokumendi kohaselt 2020. aastal üks Facebooki töötaja.

"Paljudel juhtudel teevad lõpliku otsuse postituste eemaldamise kohta firma tippjuhid, mõnikord ka Mark Zuckerberg," lisab dokument.

Dokumendi kohaselt lubas Zuckerberg 2019. aastal isiklikult levida videomaterjalil, kus väideti, et abort pole kunagi meditsiiniliselt põhjendatud. Facebooki moderaator eemaldas video, kuid pärast vabariiklastest poliitikute kaebust, video platvormil taastati, vahendas Financial Times.

Kolm endist Facebooki töötajat väidavad, et sotsiaalmeediavõrgustik pakub kuulsustele erikohtlemist.

"Facebooki juhid hoolivad sellest, et nad paistaksid välja erapooletud. Nende eesmärk pole olla tegelikult erapooletu. Sageli nende sekkumine teeb asja isegi hullemaks," ütles endine Facebooki töötaja.

Facebooki pressiesindaja Joe Osborne'i sõnul on firma eesmärk tagada kasutajate turvalisus ja heaolu.

"Me oleme ettevõte ja teenime kasumit, kuid meie ärihuvid pole kooskõlas ideega, et teenime kasumit inimeste heaolu või turvalisuse arvelt. Me oleme investeerinud 13 miljardit dollarit, et hoida platvorm turvalisena," ütles Osborne.