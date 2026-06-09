NB8 kohtumise raames arutati Ukraina rolli Euroopa kaitsesüsteemis

Põhjamaade ja Balti riikide peaministrid kinnitasid kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga jätkuvat kindlat toetust Ukrainale kaitsesõjas Venemaa vastu. Ühtlasi rõhutati, et sõjaline koostöö Ukrainaga on järjest enam kahepoolne, sest Ukrainal on üha enam innovaatilisi kogemusi, mida Euroopa partneritele jagada.

Kohtumise järgsel pressikonverentsil rääkisid osalejad Ukraina järjest olulisemast rollist Euroopa kaitsesüsteemis.

"Nagu üks partner täna ütles, siis Euroopa ei saa end kaitsta ilma Ukrainata ja see tähendab, et Ukraina peab olema ka NATO-s. Usun, et kõik on seda tunnistanud. On kolm võtmeprioriteeti. Esiteks teha diplomaatia efektiivsemaks, seda me täna arutasime. Teiseks tagada Ukrainale õhukaitse ja tugevdada koostööd, et muuta Euroopa üldiselt tugevamaks," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Koostöö Ukrainaga on olemuselt muutumas. See on nüüd rohkem kahesuunaline, sest Ukrainal on palju pakkuda. Tal on ilmselt Euroopa tugevaim armee, mis on väga võimekas innovatsiooni alal ja valmis edasi liikuma," lausus Norra peaminister Jonas Gahr Store.

Taani peaministri Mette Frederikseni sõnul peab Euroopa taasrelvastuma.

"Ukraina vajab Euroopat ja nagu Jonas just ütles, siis sama tähtis on see, et Euroopal on praegu vaja Ukrainat. Euroopa ei saa ennast taas relvastada tõhusalt ilma Ukrainata ja meie toetus Ukrainale pole heategevus, vaid enesekaitse," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen.



"Ukraina ellujäämine on väga oluline Euroopa julgeolekule – eesliinis on olukord muutunud. Ukraina on praegu tugevam kui kunagi varem ning suudab rünnata sügaval Venemaal tähtsaid sihtmärke," sõnas Soome peaminister Petteri Orpo.

Kõne all olid ka Balti riikide ja Soome õhuruumi eksinud Ukraina droonid, mille Venemaa on kursist kõrvale juhtinud. Zelenski pakkus droonide tõrjumisel Ukraina ekspertide abi, keda vastavate lepingute alusel partnerriikidesse lähetada.