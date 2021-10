Prokuratuur esitab Repsi süüdistusakti kohtule novembri jooksul

"Meie jaoks on järgmine loogiline samm süüdistuakti koostamine ja kõigi eelduste kohaselt saame süüdistusakti koostada ja edastada selle kohtule ja Mailis Repsile ja tema kaitsjatele veel selle aasta novembrikuus," ütles Tšasovskih.

Tšasovskihi sõnul ei ole praegu mõistlik kogu kahtlustuse sisu avaldada, kuid midagi üllatavat sealt ei leia.

"Saame öelda seda, et Mailis Repsi kahtlustatakse kahes kuriteos: üheks on omastamine ja teiseks on kelmus. Mõlemad koosnevad kahtlustuse järgi osategudest ja need osateod on meedias suuremas jaos ka tähelepanu saanud. Kahtlustusest midagi üllatuslikku, mida avalikkus veel ei tea, ei leia. Kuriteod puudutavad Mailis Repsi tegusid ajast, mil ta oli haridus- ja teadusminister ja pööras enda kasuks talle usaldatud vara ja lõi vale ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, millega samuti kaasnes kahju," lausus Tšasovskih.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles teisipäeval riigikogus, et usaldatud vara pööras Reps enda kasuks 3579 eurot ja 6 senti ning vale ettekujutuse loomisega kasu saamise eesmärgil tekitas Reps riigile kahju 6155 euro ja 15 sendi eest.

Möödunud aasta sügisel selgus, et Reps kasutas ministrina ministeeriumi vara ja tööjõudu oma pere huvides. Lisaks kasutas ta restoranis Mon Repos peetud sünnipäevapeo eest tasumiseks maksumaksja raha.

Lisaks esitas Repsi vastu tsiviilhagi haridus- ja teadusministeerium. Tšasovskihi sõnul tähendab tsiviilhagi esitamine prokuratuurile seda, et koos süüdistusaktiga esitatakse nii kohtule kui ka Repsile ja tema kaitsjale ka tsiviilhagi. "See tähendab, et kui see asi peaks jätkuma kohtuliku sisulise aruteluga, siis arutatakse ka tsiviilnõuet," ütles Tšasovskih.

Tšasovskihi sõnul on karistusseaduse järgi omastamise eest, milles Repsi kahtlustatakse, karistus kuni viis aastat ja kelmuse eest üks kuni viis aastat vangistust.

Kuigi riigikogu võttis teisipäeval Repsilt 56 poolthäälega saadikupuutumatuse, siis see ei peatanud Repsi volitusi riigikogu liikmena.