Ministeerium nõuab Mailis Repsilt kohtu kaudu tagasi ligi 120 000 eurot

Ministeerium esitas tsiviilhagi paralleelselt prokuratuuri süüdistusega.

"Haridus- ja teadusministeerium on kriminaalasja raames esitanud Mailis Repsi vastu tsiviilhagi summas 118 819,77 eurot ja hagi aluseks on kriminaalasja toimikust nähtunud asjaolud ja tõendid. Hagi summa on prokuratuuri süüdistuses toodud kahjust suurem, kuna kahtlustus ja süüdistus hõlmab vaid toimepanija tegevuse tulemusena omastatut, mitte aga riigile tekkinud kogu kahju ja süüdistatava rikastumist riigi vahendite arvelt," kommenteeris ministeeriumi esindaja Marko Kairjak Ellex Raidla Partnerite advokaadibüroost.

Mis on tsiviilhagi sisu ehk mille eest endiselt ministrilt ligi 120 000 eurot tagasi nõutakse – on see lapsehoidmise ülesandeid täitnud nõuniku ja lapsi sõidutanud autojuhi osaline palgaraha või midagi muud –, ministeeriumi juriidiline esindaja ei kommenteerinud.

"Kuna antud asjas on kohtumenetlus alles algamas, hagi täpne alus ja selleks olevad tõendid tulevad avaldamisele alles kohtulikul uurimisel, ja olgu täpsustatud, et muuhulgas võib muutuda ka hagi suurus, siis täpsemaid asjaolusid ei ole võimalik kohtumenetluse huvides avalikustada. Ministeerium saab esitada täpsemad selgitused kohtuliku uurimise alustamise järgselt," põhjendas Kairjak.

Eelistung Mailis Repsi vastu esitatud süüdistuses toimub 7. jaanuaril, mil pannakse paika istungite ajakava. Kriminaalasja tsiviilhagi sisu avalikustatakse esimesel istungil.

ERR on küsinud kommentaari ka Mailis Repsilt ja tema kaitsjalt, vandeadvokaat Paul Kereselt. Avaldame seisukoha esimesel võimalusel.