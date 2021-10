Egiptuse president tühistas riigis eriolukorra

Eriolukord kehtestati Egiptuses 2017. aastal pärast seda, kui islamistide pommirünnakute tagajärjel suri 45 inimest. Sellest ajast peale uuendati eriolukorda iga kolme kuu järel.

Esmaspäeval teatas Sisi, et ei uuenda eriolukorda. "Egiptusest on saanud tänu suurepärastele inimestele turvaline oaas terves Lähis-Idas. Seetõttu otsustasin eriolukorra pikendamisest loobuda," teatas Sisi.

Eriolukorra lõpetamine tähendab teoorias, et Egiptuse võimud ei saa enam maha suruda aktivistide ja teisitimõtlejate tegevust. Inimõiguste aktiviste ei tohi enam suunata riigi julgeolekukohtusse, teatas The Times.

Analüütikud väidavad, et eriolukorra lõpetamine on seotud USA survega. Samuti on riigis vähenenud islamistide tegevus.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon survestab üha rohkem Sisi režiimi. USA kritiseerib inimõiguste olukorda Egiptuses. Sisi sai paremini läbi USA endise presidendi Donald Trumpiga, kes nimetas Egiptuse presidenti oma lemmikdiktaatoriks.

Egiptuses on eriolukord kehtinud ka eelmiste režiimide ajal.

1967. aastal kehtestas Egiptuses eriolukorra endine president Gamal Abdel Nasser. Välja arvatud üks 18-kuuline vaheaeg, kehtis Nasseri kehtestatud eriolukord kuni 2011. aastani. Siis puhkesid riigis valitsuse vastased rahutused, kus protestijad nõudsid eriolukorra lõpetamist. President Hosni Mubarak pidi protestijate survel ametist lahkuma.

Mubarak juhtis Egiptust 30 aastat. Ta suri eelmisel aastal. Sisi režiim korraldas Mubarakile sõjaväelised matused.