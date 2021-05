Egiptuse võimud alustasid Suessi kanali laiendamist

Suessi kanaliamet (SCA) teatas laupäeval, et alustas kanali laiendamise ehitustöid. Käsu selleks andis Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi isiklikult.

SCA teatas eelmisel nädalal, et plaanib 2015. aastal avatud teise kanaliraja pikendamist 10 kilomeetri võrra. Eesmärk on muuta teine kanalirada 82 kilomeetri pikkuseks. Samuti tahetakse süvendada kanali lõunapoolses otsas asuvat rada, teatas Reuters.

Märtsis jäi Suessi kanalis kuueks päevaks lõksu hiiglaslik kaubalaev Ever Given.

Enne Ever Giveni põhjustatud ummikut läbis kanalit päevas keskmiselt 50 laeva. Seetõttu häiris Ever Given tervet globaalset kaubandust.

Mitmed operaatorid kasutasid ka alternatiivseid marsruute, mis tekitas globaalses logistikas veelgi segadust.

Suessi kanal ühendab Vahemerd Punase mere ja India ookeaniga. Kanal teenindab 13 protsenti ülemaailmsest merekaubandusest ja 10 protsenti meretranspordi naftaveost.