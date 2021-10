Järva vallas alustas tööd raamatukogubuss

Järva vallas on 15 raamatukogu, aga külasid on sada ja elanikke koguni 8 800. Igasse külasse raamatukogu ehitada ei saa.

"Ma olen kuulnud kui inimesed ütlevad, et ma hea meelega tuleksin raamatukokku, aga ma olen juba nii eakas või mul on vaja poes käia palju, oma söögikraami tuua. Et mul ei jätku selleks enam jõudu, et raamatukogusse minna ja raamatuid koju viia," rääkis Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky.

Teisipäeval vuras raamatukogubuss külateedel esimest korda. Järva-Jaani päevakeskuse juures käis raamatuid laenutamas kaks inimest. Alguse asi, nagu öeldakse.

"Ma olin kuulnud niisugust nime, nagu Eet Tuule ja nüüd kui ma nägin, ma lihtsalt haarasin selle "Juured ja võrsed", et vaatame siis, mis ta kirjutab," rääkis Kuksema küla elanik Anne Rosenberg.

Metsla külaplatsil raamatuhuvilisi polnudki, kuid Kapus elav 14-aastane Kregor tuli koos oma väikevenna ja sõbraga uut raamatubussi uudistama.

"Praegu ma loen sellist raamatut nagu "Saagu mis saab", mida ma pean lugema, mis on kohustuslik kirjandus," rääkis Kregor. "Täna ma laenutasin ühe armastuse raamatu ja siis oli väiksele lapsele veel üks "Kade must kass"."

Raamatukogubussi juhi Marko Männiku sõnul on raamatukogubussi enim vaja vanematele inimestele. "Istuvad päevade viisi seal toavangis. Neile oleks vaja vaheldust.

"Krõõt" mahutab tuhat raamatut. Valik tehakse ennekõike uudiskirjanduse seast, aga soovijad saavad ka ükskõik millise teise raamatu kodukülla tellida. Küll bussijuht Marko selle järgmisel korral juba kaasa võtab.