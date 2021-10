Soome terviseameti juht: ülelahereisid võiksid vaktsineeritutele jätkuda

"Ilma vaktsineerimata ei tohiks kuhugi reisida. Vaktsiini saab usaldada. Pole vahet, kas vaktsineeritud inimene puutub viirusega kokku Soomes või välismaal," ütles Salminen.

Soome tervishoiuministeeriumi ametnik Pasi Pohjola ütles kolmapäeval ajalehele Helsingin Sanomat, et Soome võimud jälgivad Eesti koroonaviiruse olukorda murelikult.

"Ma arvan, et tasub kaaluda, kas Eesti on praegu parim koht reisimiseks. Viirus võib üle piiri tulla, isegi kui terviseohutuse meetmed piiril toimivad," ütles Pohjola.

Soomes on koroonaolukord parem kui Eestis. Siiski on sügise jooksul ka Soomes nakatumiste arv kasvanud. Samuti vajab üha rohkem inimesi haiglaravi, teatas Helsingin Sanomat.

"On ebareaalne eeldada, et nakatumise tase hakkab püsivalt langema. See jääb samale tasemele, või hakkab talve lähenedes kasvama. Meil on endiselt hulk inimesi, kes on vaktsineerimata," ütles Salminen.

"77,2 protsenti üle 12-aastastest soomlastest on täielikult vaktsineeritud. Kui vaktsineerimise tempo ei aeglustu, siis järgmise nädala lõpus on riigis vaktsineeritud 80 protsenti üle 12-aastastest inimestest," ütles THL-i ekspert Mia Kontio.

Soome haiglates oli esmaspäeval 215 koroonahaiget, kellest 34 viibis intensiivravis.

"Peame siiski meeles pidama, et 80 protsenti pole maagiline piir, millele järgneb suur pööre," hoiatas Kontio.

"Isegi 80-protsendilise vaktsineerimise määra juures jääb enam kui 600 000 inimest ilma viirusvastase kaitseta. Kui siia lisada veel alla 12-aastased lapsed, siis ligi miljon soomlast on endiselt vaktsineerimata," ütles Pohjola.