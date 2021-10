Noored peavad hakkama esitama vaktsiinipassi, üritused lõppevad kell 23

Valitsus otsustas neljapäeval, et üle 12-aastased noored pääsevad tulevast nädalast üritustele kas vaktsiinipassi või negatiivse tõendi alusel. Meelelahutusüritused peavad lõppema hiljemalt kell 23, ent milliseid kohti see täpselt puudutab, jäi valitsuse pressikonverentsil ebaselgeks.

"Kõige suurema osa [haiglaravil] moodustavad vaktsineerimata inimesed, kolmanda astme Covidi-intensiivis on üle 90 protsendi vaktsineerimata inimesed. Seetõttu on vaja just nende inimeste liikumist piirata, et nad haigeks ei jääks ja haiglasse ei satuks," ütles peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Kontrollitud tegevusega kohtades peavad reedest ka läbipõdemistõendiga või vaktsineeritud inimesed kandma maski.

"Ma tean, et see on ebamugav ja paljudele inimestele ei meeldi, aga see on tervishoiutöötajate suur palve. Kui maskid on ees, siis seda levib lihtsalt vähem, seda on õhus vähem," ütles Kallas.

Uuest nädalast peavad kontrollitud tegevustes osalemiseks tõendi esitama ka noored alates 12. eluaastast. Erinevalt täiskasvanutest saavad nad tegevuses osaleda ka negatiivse testiga, kuna neil pole olnud võimalik vaktsineerida sama kaua kui täiskasvanutel, ütles peaminister.

Negatiivne test tuleb teha kas tervishoiuteenuse osutaja juures või apteegis, kes väljastavad vastava tõendi.

Kõik meelelahutusüritused tuleb uuest nädalast lõpetada kell 23, kuna viiruseleviku võimalus on õhtustel alkoholimüügiga üritustel suurem. "Meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid," loetles peaminister.

Edaspidi peavad vaktsineerimistõendi kontrollijad vaatama ka inimese isikut tõendavat dokumenti, et nimed dokumentidel kattuks.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on 12-15-aastastest pea pooled juba ühe doosiga vaktsineeritud. 16-18-aastaste seas on praegu kõige rohkem nakatumisi, rääkis minister.

"Probleem on selles, et kui alaealiste lapsevanemad või vanavanemad ei ole vaktsineeritud, siis nad võivad tuua haiguse koju ja sellel võivad olla rasked tagajärjed," sõnas Kersna.

Peale koolivaheaega algab koolides kiirtestimine. Testid jõuavad koolidesse hiljemalt esmaspäeval. "Palun juba ette vabandust, kindlasti tekitab testimine alguses segadust. Palun kõigil, kellel on küsimusi, helistada haridus- ja teadusministeeriumile, me püüame vastata nii palju kui on võimalik," ütles Kersna.

Lähikontaktsed lähevad edaspidi kohe PCR-testile, kuni tulemuse selgumiseni peavad lapsed olema kodus isolatsioonis. See tähendab vähemalt kahepäevast kodus olemist.

Kui alla 12-aastased lähevad eneseisolatsiooni kogu klassiga, peab kool tagama distantsõppe.

Uudist täiendatakse.