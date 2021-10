Itaalia peaminister: G20 peab tagama 70 protsendi Maa elanike vaktsineerimise

G20 riigid peavad tagama, et 2022. aasta keskpaigaks oleks vaktsineeritud 70 protsenti maailma elanikest, ütles ühenduse eesistuja, Itaalia peaminister Marioa Draghi laupäeval Rooma tippkohtumisel.

"Oleme väga lähedal WHO eesmärgile vaktsineerida 2021. aasta lõpuks 40 protsenti maakera elanikkonnast. Nüüd peame tegema kõik, et jõuda 2022. aasta keskpaigaks 70 protsendini," ütles Draghi.

Nende sõnadega avas ta maailma liidrite kahepäevase kohtumise Roomas, mille üks teema kliimamuutuse ja majanduse kõrval on koroonapandeemia ohjeldamine.

Draghi märkis, et ehkki arenenud riikides on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud rohkem kui 70 protsenti inimestest, siis kõige vaesemates on jõutud vaid kolme protsendini.

"Need erinevused on moraalselt vastuvõetamatud ja kahjustavad üleilmset taastumist," ütles Draghi.

Ka reedel kohtunud G20 rahandus- ja tervishoiuministrid rõhutasid vajadust jõuda järgmisel aastal 70-protsendilise vaktsineerituseni.

Venemaa president Vladimir Putini sõnul ei ole paljudel riikidel ligipääsu vaktsiinidele, kuna G20 riigid ei tunnusta osasid vaktsiine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma tahan rõhutada, et hoolimata G20 otsustest ei ole ligipääsu vaktsiinidele ja teistele vajalikele ressurssidele siiski sugugi kõigil hädas olevail riikidel. Ma usun, et selle tingib ebaaus konkurents, protektsionism ja paljude riikide, sealhulgas G20 riikide puudulik valmisolek tunnustada vaktsiine ja vaktsiinisertifikaate," rääkis Putin.

Rooma kahepäevasel kohtumisel on kõne all ka energiahinnad, rahvusvahelised maksud ja kliimamuutus.

Rikastelt riikidelt oodatakse ka suuremat pühendumist keskkonnakülluse hävingu peatamisele ning kliimasoojenemise pidurdamisele Pariisi kliimaleppes kokku lepitud alla 1,5 kraadi. Kliimamuutus on kohtumisel eriti oluline seepärast, et paljud valitsusjuhid lähevad Rooma kohtumiselt otse edasi Glasgowsse ÜRO kliimatippkohtumisele.

Roomas meelt avaldanud aktivistide sõnul ei usu nad eriti riigijuhtide tahtesse kliimamuutust tõsiselt pidurdada.

Aktivistide pessimismi kinnitab lekkinud lõppdokumendi mustand, mis on sisult enam-vähem sama mullu G20 üllitatud kliimadokumendiga. Mõnda punkti on koguni leevendatud.