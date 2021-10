Seeder: piirangud olgu pigem rangemad, aga arusaadavamad

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et valitsuse kehtestatud uued koroonapiirangud on segased ning pigem olgu need rangemad, aga arusaadavamad.

"Minu ettekujutustele ja ootustele see küll ei vasta ja on tervikuna eklektiline ja segane," ütles Seeder "Esimeses stuudios" uue piirangutepaketi kohta.

"Seal on väga palju küsimusi, mis on vaja tulevikus lahti rääkida, kui me tahame sellest (viirusest) tulevikus lahti saada. Ja see pakett, mis puudutab koole, on küll aia taha läinud," lisas ta.

Seedri hinnangul võiks piirangud olla rangemad, selle asemel, et iga nädal neid muudetakse ja uusi kehtestatakse.

"Ma arvan küll, et pigem olgu piirangud rangemad, aga olgu ühetaolisemad ja selgemad, lihtsamad ja arusaadavamad. Praegu, kui me läheme seda teed, et me hakkame iga nädal mingisuguseid uusi piiranguid võtma või muutma, siis see segadus kasvab, me ei suuda seda informatsiooni hallata. Ja me ei suuda kõike seda tegelikult ellu viia," rääkis ta.

"Nii et ma arvan küll, et selline, mitte peenhäälestus, aga erinevates valdkondades mingisuguste otsuste tegemine - meelelahutuses ühed piirangud, vaktsineerimises teised ja testimises kolmandad ja koolides veel eraldi korraldused ja nagu me näeme, siis kohalikud omavalitsused otsustavad hoopis iseseisvalt, mis ei haaku valitsuse hariduspoliitika ja piirangutega -, seda teed minnes me organiseeritust ühiskonnas mitte ei suurenda, vaid vastupidi," lisas poliitik.

Ta kritiseeris ka piirangute kehtestamise ajakava, tuues näiteks neljapäeval koolide jaoks teatavaks tehtud piirangud, mida peab rakendama juba esmaspäevast.

Koolides kehtestatud testimist Seeder toetab, samas oleks seda tema sõnul tulnud teha juba varem.

"Testimist me oleme nõudnud juba pikalt ja seda oleks tulnud rakendada juba septembris, kui koolid algasid. Testimine iseenesest on õige. Aga nagu ütlesin, on vaid üks päev selle rakendamiseks: teste veel koolides pole, kuidas nad sinna jõuavad, kes ja kuidas teste hakkavad läbi viima, kui lapsed on positiivsed, kuidas nad eraldatakse ülejäänutest, kuidas nad koju saavad jne. Need küsimused tuleb nädalavahetusel koolidel kõik ära lahendada. Sellega on ilmselgelt hiljaks jäädud, aga selline testimine on väga õige," kommenteeris ta.

Väga vale on tema hinnangul aga laste vaktsineerimistõendi küsimus. "Mis ei ole õige ja mis on minu arvates väga vale, on laste vaktsineerimise teema. Kas kujutate ette, kui lapsevanem ei soovi oma last vaktsineerida - ja ma olen kindel, et selliseid lapsevanemaid on Eestis väga palju -, samal ajal laps soovib sõpradega, kes on vaktsineeritud, minna kinno, siis millisesse hingelisse seisundisse me selle lapse paneme, mida me tekitame selles peres, milliseid pingeid," arutles ta.

Seeder tõi välja teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnumi, et laste vaktsineerituse individuaalne kasu neile on suhteliselt väike, samas vaktsiini kõrvalmõjusid on noorematel rohkem kui vanematel. Ka Maailma Terviseorganisatsioon ei toeta tema sõnul üldist vaktsineerimise kohustust. Seeder lisas, et laste vaktsineerimine haiglate koormust ei vähenda, kuna lapsed niikuinii koroonaga haiglasse üldjuhul ei satu.

Seeder rõhutas, et ta ei ole ise vaktsiiniskeptik, vaid ta toetab riskirühmade vaktsineerimist. "Meil on tuhanded riskirühmast vaktsineerimata, me peaksime kulutama oma energia sellele," sõnas ta.

"Koalitsiooni tervis on kehvem kui opositsioonil"

Seeder ütles saates, et tema hinnangul ei ole valitsuskoalitsiooni tervis hea.

"Ma ütleksin, et koos töötava koalitsiooni tervislik seisund on tunduvalt halvem kui harali oleva opositsiooni seisund. Kui valitsuse liikmed suhtlevad omavahel meedia vahendusel ja teevad ettepanekuid läbi meedia, siis suhe ja õhkkond ei ole seal kindlasti hea," rääkis Seeder.

"See on ka üks põhjus, miks ei jõuta loogiliste ja mõistuspäraste lahendusteni õigel ajal, vaid otsustega jäädakse ajast maha, ei jõuta käia sündmustega kooskõlas või sündmustest ees, ennetada teatud piirangute või otsustega tegelikkuses toimuvat ja viiruse levikut. Praegu ei peaks mitte niivõrd opositsiooni üles kutsuma koostööle, vaid just valitsuserakonnad ise peaksid siin näitama head sujuvat koostööd," lisas ta.