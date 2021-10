Riigikohus jättis rahuldamata kaks e-hääletamist puudutanud kaebust

Kuna veebilehele valimised.ee oli jäänud lisamata tõlget välistav koodiriba, võis automaatne tõlketeenus mõnes veebilehitsejas kandidaatide nimekirja eestikeelsete vastete järgi kuvada.

Seda juhul, kui kasutaja veebilehitsejas oli vastav teenus sisse lülitatud. Näiteks kuvati Silver Kuusiku nime asemel Hõbe Kuusik. Samal päeval tehti lehel valimised.ee tarkvaraparandus, mis kõrvaldas puuduse.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis täna EKRE ja Silver Kuusiku kaebuse rahuldamata, sest tõlkeprobleem ei saanud elektroonilise hääletamise tulemust oluliselt mõjutada.

Kohus pidas ebatõenäoliseks, et keegi jättis seetõttu soovitud kandidaadi poolt hääletamata, seda enam, et probleemi avalikuks tulles oli inimesel võimalus uuesti hääletada. Lisaks võib kohtu hinnangul eeldada, et inimesed ei tegutse valimiseelsel ajal infovaakumis ja kasutavad oma eelistuste kujundamisel ka muid allikaid peale veebilehe valimised.ee.

Kontrollmeetmed aitavad tagada hääletustulemuse õigsust

Roheliste nimekirjas kandideerinud Virgo Kruve leidis oma kaebuses, et elektroonilise hääletamise korraldamine oli õigusvastane, sest kasutatud valijarakendus oli ebausaldusväärne.

Ta juhtis tähelepanu sellele, et valijarakendus oli salastatud koodiga ja auditeerimata ning allkirjastati alles pärast elektroonilise valimise süsteemi proovi läbimist 5. oktoobril. Lisaks kinnitas valimisteenistus prooviläbimise tulemused raportiga alles 12. oktoobril ehk pärast elektroonilise hääletuse algust.

Riigikohus jättis Kruve kaebuse rahuldamata, kuna õigusaktid ei nõua valijarakenduse koodi avaldamist ega rakenduse auditeerimist. Pole kehtestatud ka nõuet, et valijarakendus tuleks allkirjastada enne elektroonilise hääletamise süsteemi prooviläbimist.

Kohus leidis, et prooviläbimise tulemuste kinnitamise tähtaja rikkumine ja tulemuste raporti mõningad vormistuslikud puudused ei mõjuta selle sisu ega tähendust määral, mis võiks kaasa tuua elektroonilise hääletamise korraldamise õigusvastasuse.