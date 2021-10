Suurbritannia hoiatas Prantsusmaad kalatüli ähvarduste pärast

Prantsusmaa pidas neljapäeval kinni Suurbritannia kalalaeva, mis väidetavalt kalastas Prantsusmaa vetes. Teisel laeval lubati lahkuda.

Prantsusmaa võimud selgitasid, et kinni peetud kalalaeval Cornelis-Gert Janil ei olnud püügiluba. Seda eitas aga laeva omanik Macduff Shellfish. Euroopa Liidu teatel võttis Suurbritannia laeva püügiloa tagasi 1. märtsil, vahendas BBC.

Prantsuse võimude teatel astub laeva kapten järgmise aasta augustis kohtu ette.

Prantsusmaa ähvardab, et keelab Briti laevadel oma sadamatesse sisenemise, kui kalapüügiõiguste tüli teisipäevaks ei lahene. Samuti on Prantsusmaa ähvardanud täiendatava piirikontrollidega Suurbritannia tarbekaupadele, Briti laevade turvakontrolli tugevdamisega ning Suurbritanniasse minevate ja sealt tulevate raskeveokite sagedasema kontrollimisega.

Eustice nimetas Prantsuse võimude keelekasutust kalatülis provokatiivseks. Ta ütles, et tõstatab küsimuse Euroopa Komisjoniga. Prantsusmaa suursaadik on aga Suurbritannias vaibale kutsutud.

"Esialgu me ei hakka vastama viisil nagu Prantsusmaa on teinud. Me tõstatame küsimuse Komisjoniga ning läbi diplomaatiliste kanalite Prantsuse suursaadikuga, kuid me jätame endale õiguse astuda rohkem samme, kui Prantsusmaa otsustab oma ähvardustega edasi minna," ütles Eustice.

Briti peaminister Boris Johnson kohtub nädalavahetusel Roomas G20 tippkohtumise kõrval Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, teatas peaministri pressiesindaja.

Ta lisas, et Prantsusmaa on jätkuvalt Suurbritannia lähedane ja tugev liitlane.