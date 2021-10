Briti-Prantsuse kalastustüli süvenes Johnsoni ja Macroni kohtumise järel

Pärast pooletunnist kohtumist G20 tippkohtumise ajal Roomas teatas kõrge Prantsuse ametnik, et lähipäevil püütakse töötada välja praktilised sammud vaidluse lahendamiseks.

Suurbritannia seevastu lükkas ümber väite, et riigijuhid otsustasid pingete leevendamiseks koos samme astuda, teatades, et olukorra rahustamine sõltub täiel määral Prantsusmaast.

Briti valitsuse avalduses on öeldud, et Johnson rõhutas taas sügavat muret seoses Prantsusmaa retoorikaga ja väljendas lootust, et Prantsusmaa valitsus leevendab pingeid.

Johnsoni kõneisik Max Blain märkis, et brittide positsioon pole muutunud ja see sõltub täiel määral Prantsusmaast, kas nad loobuvad viimaste päevade ähvardustest.

"Pingeleevendus saab tulla Prantsuse poolelt," rääkis ta.

Ehkki kalandus on vaid väike majandussektor, on sellel mereriikidele nagu Suurbritannia ja Prantsusmaa suur sümboolne tähendus. Lahkumine EL-ist tähendas Suurbritanniale võimalust kontrollida, kes tema vetes kala püüab.

Prantsusmaa kurdab, et püügilubasid pole antud paljudele alustele, mis on ammu neis vetes kala püüdnud. Suurbritannia seevastu kinnitab, et 98 protsenti taotlustest on saanud positiivse vastuse ja probleem on paarikümne Prantsuse alusega, mis pole oma pabereid korda ajanud.

Prantsuse Euroopa asjade minister Clement Beaune süüdistas pühapäeval Suurbritanniat poliitilistes motiivides, väites, et britid on Brexiti lepet rikkunud.

Minister kirjutas Twitteris, et EL tervikuna on saanud 90 protsenti taotletud lubadest ja kõik need, mis ei ole saanud positiivset vastust, on Prantsuse omad.

Prantsuse presidendibüroo teate järgi rõhutas ka Macron Johnsonile, et Brexitiga võetud kohustusi tuleb osapooltel täita.

"Esitasime täpsed nõudmised litsentside andmise kohta täpsele arvule laevadele," ütles kõrge Prantsuse ametnik. "Me ootame, et nad järgiksid mängureegleid."

Ta lisas, et eelolevail päevil kõnelused olukorra lahendamiseks jätkuvad. Briti pool seevastu eitab selliste kõneluste kavandamist.

Prantsusmaa on ähvardanud keelata Briti laevade tuleku oma sadamatesse ning karmistada veesõidukite ja veoautode kontrolli, kui teisipäevaks litsentse ei anta. Ametnik keeldus siiski ütlemast, kas Prantsusmaa on endiselt valmis selliseid sanktsioone rakendama.