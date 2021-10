Johnson ähvardab käivitada kalatüli lahendamiseks Brexiti vaidlusmehhanismi

"Ei, loomulikult ma ei välista seda," ütles Roomas G20 tippkohtumisel viibiv Johnson Sky Newsile. Tal on G20 kõrvalt kavas ka lühike kohtumine Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

"Aga meie arvates soovivad kõik koostööd Euroopa liitlaste ja Emmanuel Macroniga," lisas ta.

"Ja ma jagan nende arvamust, et kliimamuutus on inimkonna katastroof ja et meil on vahendid selle lahendamiseks," sõnas Johnson kui pühapäeval Glasgows algava ÜRO kliimatippkohtumise COP26 võõrustaja.

London ja Pariis on tülis kalapüügiõiguste üle Briti vetes. Prantsusmaa pole rahul, et kõik tema kalalaevad ei ole saanud pärast Brexitit luba püügiks Suurbritannia ja Kanalisaarte vetes.

Riigid süüdistavad teineteist Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist reguleeriva kaubandus- ja koostööleppe (TCA) rikkumises.

Lepe annab Suurbritanniale ja EL-ile õiguse käivitada vaidluste lahendamise protsess, mida ei ole seni kasutatud.

Prantsusmaa on hoiatanud, et kui ta püügilube ei saa, keelab ta Ühendkuningriigi laevadel järgmisest nädalast oma saaki Prantsuse sadamates maha laadida ning kehtestab kontrolli kõigile Suurbritanniast Prantsusmaale toodavatele kaupadele.

Britid hoiatasid reedel omakorda, et võivad hakata kontrollima kõiki EL-i kalalaevu.

Macron hoiatas, et kaalul on Ühendkuningriigi usaldusväärsus, ja süüdistas Londonit aastatepikkuse raske tööga saavutatud TCA eiramises.

"Kui peate aastaid läbirääkimisi leppe üle ja siis paar kuud hiljem talitate teile kõige vähem sobivates aspektides vastupidiselt kokkulepitule, siis see ei räägi just teie usaldusväärsusest," ütles Macron ajalehele Financial Times (FT).

Johnson ütles vastuseks Skyle: "Kui (prantslased) lepet rikuvad või lepet meie arvates rikutakse, siis me teeme, mis vaja, et Briti huve kaitsta."

Ta soovitas COP26 silmas pidades siiski keskenduda suuremale pildile.

Kalatüli on tühine võrreldes inimkonda ähvardava ohuga, millega me silmitsi seisame, hoiatas Johnson.