Heimtali põhikoolis tõi esimene testimispäev ühe nakatunu

Hommikul kell kaheksa kogunesid Heimtali kooli õpetajad ja abipersonal kooli saali. Majandusjuhataja Kersti Nõmme jagas koroonatestid laiali ja selgitas, kuidas ennast ja hiljem ka lapsi testida, kirjeldas "Aktuaalne kaamera".

Neljanda klassi klassijuhtaja ja loodusainete õpetaja Anne-Marii Nurs esimese tunni ajal õppetööle keskenduda ei saanudki, sest testimine, mida tehti esimest korda, võttis üksjagu aega.

"Nad on ju veel nii väikesed, pidin väga palju neile ette näitama. Ja ühel noormehel läks natukene vedelikku maha ka ja tegime uue testi. Nii et tegelikult ikkagi õnnestus," selgitas Nurs.

"Pidin vatitupsuga tegema neli ringi igas ninasõõrmes. Ja siis pidin panema vatitupsu sinna vedeliku sisse," kirjeldas 4. klassi õpilane Rasmus testimist. Ta usub, et saaks sellega ka kodus üksi hakkama.

"Testi tulemustest võib rääkida nii, et kogu kooliperes üks positiivne ikkagi oli. Laps läheb koju ja siis temaga tegeleb edasi juba perearst," ütles direktor Eero Metsvahi.

Heimtali kooli 43 töötajast 40 on vaktsineeritud, õpilaste kaitsepookimise kohta koolil andmed aga puuduvad.

Metsvahi ütles, et kuigi testimine tekitab kõigile lisatööd, suhtub koolipere sellesse väga mõistvalt. Kodus testimist koolijuht aga ei poolda.

"See on kahe otsaga asi, et kodus võib-olla kõik ei tee. Ma arvan, et koolis on selles mõttes kõik hästi, et nad on kõik kohal, tehakse see kümne või 15 minutiga ära ja on tehtud. Kodud on ju ka erinevad ja võimalused on erinevad. Ma arvan, et see on okei, kui koolis see esimene veerand tundi ära kulutada. Ei ole probleemi," rääkis ta.

Kõik Viljandi valla üheksa kooli olid esmaspäeva hommikul valmis testimist korraldama, koduõppele jäämist isegi ei kaalutud.

"Praegu seda kindlasti lubada ei saa, sest hariduses on augud sees juba eelnevatest õppeaastatest. Ja kui ikkagi lapsed on terved, õpetajad on terved, siis ei ole põhjust hetkel koduõppele jääda," rääksi Viljandi valla abivallavanem Irma Väre.

Heimtali koolis testiti esmaspäeval 80 õpilast, 34 lapse vanemad teatasid, et nad oma last testida ei soovi.