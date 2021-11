Hiina sulges ühe koroonajuhtumi pärast külastajaid täis Disneylandi pargi

Hiina võimud panid pühapäeval lukku suure Shanghai Disneylandi meelelahutuspargi, et juurida välja sealne koroonaviiruse kolle. Disneylandis avastati üks koroonajuhtum ja kõik 30 000 külastajat pidid lahkumisel tegema koroonatesti.

"Ma poleks kunagi arvanud, et Disneylandis võib pikim järjekord olla seal, kus tehakse koroonatesti," ütles üks külastaja sotsiaalmeedias.

Shanghais asub hiiglaslik Disneylandi teemapark, mis muudeti hiiglaslikuks testimispaigaks. "Viimane külastaja lahkus kell 22.30. Peame järgima Hiina kohalikke protokolle," teatas USA meelelahutusfirma Walt Disney.

Hiinas kehtib koroonaviiruse suhtes nulltolerantsi poliitika. Kompartei kehtestas ranged meetmed, et piirata riigis viiruse levikut. Ametlikel andmetel on riigis vaktsineeritud 80 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Kompartei nulltolerantsi poliitikat kritiseerivad ka ettevõtjad.

Pühapäevane Disneylandi sulgemine näitab, et läänefirmadel puudub ettevõtete üle kontroll Hiinas. Disney on maailma suurim meelelahutusfirma, teatas The Wall Street Journal.

Hiinas registreeriti pühapäeval 48 koroonajuhtu. Disneylandis ei osutunud ükski test positiivseks. Pärast testi tegemist pidid kõik inimesed minema 48 tunniks eneseisolatsiooni.

Enne pandeemia puhkemist moodustasid meelelahutuspargid umbes kolmandiku Disney aastakäibest. Pärast pandeemia puhkemist kaotas Disney lukustusmeetmete tõttu miljardeid dollareid. Firma plaanib laiendada oma tegevust voogedastusturul.

Disney Shanghai park avati esmakordselt 2016. aastal. Pargis asuvad Disney filmifrantsiiside superkangelased. Park kuulub 57 protsendi ulatuses riigifirmale Shanghai Shendi. Ülejäänud 43 protsenti kuulub Disneyle.