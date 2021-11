USA internetifirma Yahoo lõpetas Hiinas oma teenuste pakkumise. Firma teatel on äritegevus Hiinas üha keerulisem.

"Tunnistades üha keerulisemaks muutuvat Hiina äri- ja õiguskeskkonda, siis Yahoo teenused pole alates 1. novembrist enam Mandri-Hiinas kättesaadavad," teatas Yahoo pressiesindaja.

Yahoo on teine suur USA tehnoloogiafirma, mis hiljuti Hiinas tegevuse lõpetas. Eelmisel kuul lõpetas Hiinas teenuste pakkumise suhtlusvõrgustik LinkedIn, vahendas The Wall Street Journal.

Yahoo lahkumine langes kokku uue Hiina isikuandmete seaduse jõustumisega. Seadus piirab tehnoloogiaettevõtetel kasutajate andmete kogumist.

Yahoo alustas Hiinas teenuste vähendamist juba 2013. aastal. Siiski sümboliseerib Yahoo lõplik lahkumine Hiina turult, et välismaised ettevõtted seisavad silmitsi üha suurema kompartei regulaatorite survega, teatas The Wall Street Journal.

Yahoo uudisteplatvormidel on umbes 900 miljonit igakuist aktiivset kasutajat. Tuntumad Yahoo platvormid on Yahoo News, Yahoo Finance ja Yahoo Sports. Yahoo omanduses on ka meediaväljaanne TechCrunch.