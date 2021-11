Arstid tahavad, et koroonahaigete hulga kriisipiiri paneks paika valitsus

Eesti Arstide Liit valmistub olukorraks, kus haiglates tuleb hakata valima vältimatut abi vajavate haigete vahel, ning tahab, et valitsus paneks paika piiri, kui suurest haigestunute hulgast alates seda teha tohiks. Muu hulgas tuleks arstide hinnangul haiglaravile võtmisel arvestada ka seda, kas haigestunu on vaktsineeritud.

Liidu teatel suureneb haiglaravi vajavate koroonapatsientide hulk iga päevaga, kuna Eestis on palju vaktsineerimata nakatunuid.

"Haiglates ei saa lõputult koroonaosakondi avada, sest personaliressursid on ammendunud. Seetõttu teeme valitsusele ettepaneku määrata kiiresti Covidi voodikohtade arvu ülempiir, mille täitumisel hakatakse haiglasse võtmisel rakendama triaaži ehk patsientide jaotamist seisundi ja prognoosi järgi," seisab liidu teates.

Arstide liit peab ka põhjendatuks, et haiglaravile võtmisel arvestataks teiste kriteeriumite hulgas ka vaktsineeritust COVID-19 vastu, kuna see mõjutab oluliselt prognoosi.

"Väga selgelt on näha, et vaktsineeritud koroonapatsientidel on tervenemise tõenäosus palju suurem ja ravi kestus lühem. See ei tähenda, et haiglasse saavad ainult vaktsineeritud, aga kui katastroofimeditsiini tingimustes peame tegema raskeid valikuid, siis tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid," ütles arstide liidu president dr Jaan Sütt.

Arstide liidu eetikakomitee esimees ja Tartu Ülikooli kliinikumi kliinilise eetika komitee liige dr Katrin Elmet lisas, et arstiabi on muutunud paljude inimeste jaoks ebaõiglaselt kättesaamatuks.

"Seda tajuvad eriti teravalt need, kes on ise enda ja teiste tervist hoidnud – vaktsineerinud ja järginud piiranguid. Patsiente tuleb kohelda võrdselt, seetõttu pole haiglakohtade tagamine ainult koroonapatsientidele moraalselt põhjendatud," ütles Elmet.

"Kui kõigi ravimiseks võimalusi ei jätku, siis valiku tegemisel paranemise prognoosi arvestamine on arstieetikaga kooskõlas."

Kolmapäeva hommikul ETV saates "Terevisioon" ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabiosakonna juhataja Lilian Lääts patsientide vaktsineerituse alusel sorteerimise küsimusele vastates, et kõigepealt tuleks selgeks teha ka põhjus, miks inimene pole vaktsineeritud. "Kas see on usk, kas seal on vastunäidustus, kas see on teadlik otsus olnud, kas ta on piisavalt olnud informeeritud selle otsuse adekvaatseks langetamiseks," selgitas Lääts kaalumiskohti.

"Tihtipeale, kui sa inimesega räägid ja selgitad talle rahulikult, mis tegelikult teadus ütleb selle (vaktsineerimise – toim.) kohta, mitte Facebooki-teadus, vaid päris teadus, siis inimesed hindavad ümber oma otsused väga tihti."