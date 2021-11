Eesti Gaasi LNG punkerlaev hakkab sõitma Läti lipu all

Eesti Gaasil valmis piirkonna ainus LNG punkerlaev, mis hakkab veeldatud maagaasiga varustama seda kütusena kasutavaid laevu. Eesti Gaasi hinnangul on nende tütarettevõte Elenger Marine mõne aastaga juba kasvanud Läänemere regiooni suurimaks LNG tarnijaks merelaevadele. Pidulikku ristimist tumestas asjaolu, et Eesti ettevõtte laev Optimus kannab Läti lippu.

Laeva ehitusse investeeris Infortar, kelle omanduses on nii Eesti Gaas kui ka Tallink, kellest viimane on üksiti suure gaasitanklana tegutsema hakkava Optimuse suurim klient. Tallinki LNG laeva Megastar ja peatselt lisanduva laeva MyStari jaoks muudab ujuvtankla töö efektiivsemaks.

"Viie päeva asemel öösiti tankida - nüüd piisab sellest, kui kord nädalas sõidab see kena liikuv punkerlaev meie laeva kõrvale ja võetakse peale kütus, mida nädalajagu kasutatakse," ütles Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene laeva ristimisel.

Eesti Gaasi teenindusalaks kujuneb Soome lahe piirkond ja selle lähiümbrus. Rahvusvaheliselt tegutseb ettevõte Elengeri nime all.

"Meil on täna juba mitmed teisi kliente ka, kes siin Soome lahe piirkonnas seilavad, kellel on juba LNG laevad. Neid ei ole väga palju, kümnetes ei ole, on vähem, aga neid on. Aga oluline on, et 90 protsenti ja rohkemgi siin Euroopas, Skandinaadia riikide laevatehastes ehitamisel olevatest laevadest ehitatakse LNG põhistena," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot.

Noot ütles, et kuna Euroopa rohepöörde tõttu muutuvad merenduses kasutatavate kütuste normid üha karmimaks, on LGN praegu selgelt kõige parem alternatiiv tavakütusele. LNG pole veel CO 2 -vaba kütus, kuid aitaks vaheetapina Euroopas selles suunas liikuda.

"Euroopa sees on palju suurem fookus nüüd just nimelt nii emissioonikaubandusel merenduses kui ka puhtamatel merenduskütustel ja ma arvan, et see on õige suund. Selle protsessi puhul tuleb arvestada mitte aastate, vaid aastakümnetega," ütles Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei.

Eesti laev sõidab aga eeldavalt ajutiselt Läti lipu all. Nimelt langes Eesti laevade ristkontrolli mõttes parimast ehk valgest nimekirjast hallide riikide hulka. Uus laev aga ei soovi võimalike klientide jaoks kahtlases riigis olla.

"Kliendid eeldavad meilt ka, et me oleme parimad-parimad-parimad. Lipuriigid näitavadki, et kõik erinevad nõuded, mis laevadele ja laeva käitamisele on esitatud, on need siis meeskonnaga seotud mingid tehnoloogilised nõuded, ohutusnõuded või mis iganes, oleksid kõige-kõige-kõige kõrgemal tasemel," põhjendas Ants Noot.