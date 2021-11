Ragnar Kond hakkab Eesti-Läti tulevikusuhete raportit koostama

"Teen seda seetõttu, et mul on nende ajakirjaniku-aastatega kogunenud suur pagas infot ja taustateadmisi Lätist, mistõttu ma ei pea siin nullist alustama," rääkis Kond, kes on Eesti Televisioonile kaastööd teinud alates 1981. aasta septembrist.

Raport, mille teiseks autoriks on Läti välispoliitika instituudi teadur, riigi endine suursaadik NATO-s ja Hispaanias Janis Eichmanis, peaks valmima juba juuni alguseks.

Kond rääkis, et sooviks raportis kajastada mitte ainult reaalseid igapäevaseid koostöövõimalusi, vaid võrrelda ka Eesti ja Läti sisepoliitilist arengut ning valitsemissüsteemide erinevust. Ta tõi näiteks Läti presidendi laiemad võimalused mõjutada riigi poliitikat seadusandlike algatuste kaudu või Läti koolisüsteemi edenemist lätikeelsele hariduse sisseviimisel.

Raporti koostamise tähistamiseks neljapäeval peetud virtuaalüritusel ütles Kond, et ehkki Eesti ja Läti on läbi ajaloo olnud head sõbrad ning meie rahvad mõtlevad sarnaselt, on kahe maa vahel ikkagi rohkesti "lahtisi uksi, mida keegi ei kasuta". Raport peaks aitama kaasa nende võimaluste kasutusse võtmisele, rääkis ta.

Kond tõi ka näiteks lennufirma Air Baltic tegevuse, mida eestlased hoolimata ettevõte juhi kinnitustest, et Tallinn jääb nende üheks kodulennuväljaks, ei kipu usaldama.

Raporti käivitamise üritusel koos oma Läti kolleegi Edgars Rinkēvičsiga osalenud välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et uue koostööraporti olulisim eesmärk on analüüsida Eesti ja Läti suhteid üleilmsete ja piirkondlike suundumuste valguses, pakkudes ajakohaseid suuniseid tulevikuks.

Raportis saab käsitleda selliseid teemasid nagu kultuur, haridus, teadus, keskkond ja kliima, majandus ja innovatsioon, ühendatus (transport ja digitaliseerimine), inimestevahelised suhted ning linnade ja omavalitsuste koostöö.

Raporti koostamisele pakub tuge ka Eesti Välispoliitika Instituut.

Eesti ja Läti esimene tulevikukoostöö raport valmis 2010. aastal, selle koostasid praegune ERR-i uudistejuht Anvar Samost ja diplomaat, Läti kunagine suursaadik Ameerika Ühendriikides Andris Razans.