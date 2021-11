Teatrite eelarves lisaraha elektrihinna kasvuks ette nähtud pole

Kui Eesti teatrid on mures kiirelt kasvavate elektriarvete pärast, sest nende katteks tuleb lisaraha leida endal, siis muuseumide olukord on parem – nende elektriarved peab kinni maksma riik.

"Muidugi lööb väga valusalt," kommenteeris rahvusooper Estonia juht Ott Maaten elektrihinna tõusu mõju teatrile. Teatri tavalises tegevuses on elekter tema sõnul üks põhikomponent.

Maaten selgitas, et nende jaoks tähendab elektrihinna tõus 50 000–100 000 euro suurust lisakulu, mis tuleb teatril katta oma rahaga. Kui praegu kasutab teater fikseeritud elektrihinna paketti, siis sellest plaanitakse loobuda ning Maaten loodab, et börsihinna pakett toob neile rahalist võitu.

Kust lisaraha leitakse, pole Maateni sõnul veel selge. "Eks mingites asjades tuleb kokku hoida," ütles ta.

Maaten avaldas kahetsust, et valitsuse rahajagamise poliitikas on väga tugevalt tunda kärpimise tahet. Samas jääb talle mõistmatuks, miks see praeguses majandusolukorras, kus maksulaekumine on oodatust suurem, nii on.

Ta kinnitas, et riik eraldas teatrile lisaraha vaid töötajate palgatõusuks, et see kataks kultuuritöötaja miinimumi, kuid mitte rohkem.

Ka Pärnus asuva Endla teatri juht Roland Leesment ütles, et neid mõjutab elektrihinna tõus oluliselt, kuna sellega kaasnevad suuremad kulud.

Kuna teatri sissetulek sõltub kahest tegurist, tegevustoetusest ja omatulust, siis peab teater vaatama, kuidas olukorraga toime tulla.

Leesmenti sõnul võib arvete tasumine kujuneda probleemiks, sest meelelahutussektorit ähvardavad ka uued piirangud, mis nende külastajate hulka langetavad.

"Osa publikust on välja lülitatud seetõttu, et testimist ei aktsepteerita enam tõendina," sõnas Leesment.

Ta lisas, et kui rahaliselt päriselt teatril puudujääk tekib, tuleb leida lahendusi olukorrast välja tulemiseks, näiteks arvete ajatamise näol.

Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar aga ei oska veel prognoosida, mida hinnatõus neile tähendab.

"Kui arved tulevad, siis hakkame võrdlema kuude kaupa," selgitas ta. Alliksaare hinnangul on võimalik järeldusi teha alles kuu aja pärast.

Muuseumide elektriarveid maksab riik või omavalitsus

Tartu linnale kuuluva Tartu linnamuuseumi direktor Sirje Karis praegu suurte elektriarvete pärast veel ei muretse. Küll aga möönis ta, et järgmise aasta eelarves hinnatõusuga arvestatud ei ole, sest eelarve tuli juba esitada suvel.

"Loodan, et linnavalitsuses on mõistlikud inimesed ja nad leiavad lahenduse," sõnas ta. "Järgmise aasta tema see kindlasti läbirääkimistel linnavalitsusega on."

Eesti Kunstimuuseumi (Kumu) ja Eesti Rahva Muuseumi juhid küll nõustuvad, et elektrihinna tõus neid mõjutab, kuid kuna muuseume haldab Riigi Kinnisvara AS, siis peab just sellel tasandil leidma lisaraha, millega suuremaid elektriarveid katta.

"Ministeeriumile on see kindlasti suur lisakulu," arvas Kumu direktor Kadi Polli.

"Kui on teada, milline on reaalne vajadus elektrihinna tõusu katteks, siis need küsimused lahendatakse jooksvalt koostöös kliendiga," lubas Riigi Kinnisvara haldusteenuste direktor Martin Mägi.

"Riigi Kinnisvara panustab keskkonnasäästliku tarbimise arendamisesse ning taastuvenergia kasutusele võtmiseks, mis suuremas pildis peaks andma soodsamad hinnad ja väiksema ökoloogilise jalajälje," lisas ta.