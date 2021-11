"Rahva teenrid": valitsuse erimeelsused ei tohi kajastuda kriisi otsustes

Mirko Ojakivi rääkis, et avaldus, mille Anneli Ott teisipäeval ametist lahkudes pidas, näitas selgelt kuivõrd keerulised suhted valitsuses on. "Kuidas mingit armastust lugupidamist, koostööd laias plaanis selles valitsuses pole. Valitsuse tervis tundub seda kõnet kuulates halvana," ütles ta.

"Nädalaid tagasi on mõjukad reformierakondlased omavahelistes vestlustes maininud, et valitsuses on käimas selline Itaalia-stiilis streik, kus Keskerakond tähtsamaid teemasid on torpedeerinud, kus mitmed olulised seisukohad on erimeelsuste tõttu jäänud kujundamata. Selles kriisis kõige olulisem on see, et need erimeelsused ei tohi kajastuda viirusekriisi otsustes. Kui üks erakond ei saa üht, siis see ei tohi kaasa tuua seda, et midagi ei tehta," lausus Ojakivi.

Evelyn Kaldoja sõnul oli näha, et Ott ei lahkunud peaministri surve tõttu, vaid omasoodu.

"Tuleme tagasi selle juurde, et vaktsineerimise suhtes ambivalentne minister, kes ei olnud ka vist muidu oma töös väga särav... Seal ei olnud mingit valitsusjuhi poolset enesekehtestamist, et see inimene läheks, vaid asi läks isevoolu teed. Seal ei ole korda, seal ei ole meeskonnatööd," kommenteeris Kaldoja.

Urmas Jaagant aga oli teisel arvamusel. "Kui vaadata, kuidas see asi toimus, siis tegelikult see ju nii juhuslikku teed ei läinud. Kui vaadata kui kiiresti leiti uus minister, siis on ju täiesti ilmne, et see oli pikemalt planeeritud protsess. Seal oli mingi varasem kokkulepe ja kui oli selle n-ö mängu nupud kõik olemas ja lauale asetatud, siis tehti need käigud ka järjest ära," sõnas Jaagant.

"Kui vaadata, millise ettekande endine minister pidas, siis mulle jäi sealt mulje, et kõne esimene ots võis olla PR-inimeste poolt erakonna sees kokku lepitud jutt, aga kuskil poole pealt mulle tundub, et seal ka Keskerakonnale endale, kas teadlikult või tahtamatult tegi Ott ikka veidi haiget," märkis Jaagant.

Ojakivi rääkis, et Oti sõnumit Reformierakonna poolsest vastutöötamisest ja sellest, et kultuurile tehakse liiga, ei läinud Keskerakond muutma.

"Mina ei pannud tähele, et erakonna esimees Jüri Ratas või keegi teine oleks läinud seda juttu korrigeerima. Ehk siis valitsuserakonna etteheited valitsusele on ikka endiselt õhus," sõnas Ojakivi.

Ojakivi sõnul on talle hakanud tunduma, et Keskerakond on hakanud otsima sellest valitsusest väljapääsu ning seda ilmsestab näiteks Tiit Teriku toomine uueks kultuuriministriks.

Urmas Jaagant arvas, et Reformierakond viidi Teriku kultuuriministriks toomisega siiski kurssi. "Mulle jäi just pigem silma see, et tegemist on inimesega, kes tuleb Mihhail Kõlvarti linnasüsteemist. See on väike muutus."