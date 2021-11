15. novembrist kaob Lätis komandanditund, paljud piirangud säilivad

Läti valitsus otsustas kolmapäeval, et alates 15. novembrist kaob riigis komandanditund ja vaktsineeritud inimesed pääsevad taas kohvikusse ja kultuuriüritustele. Hulk piiranguid jääb siiski alles.

Tervishoiuministri Daniels Pavlutsi nõunik Kaspars Berzinš ütles pressikonverentsil, et karmid piirangud töötavad ja olukord paraneb.

"Oleme väga järsu nakatumiste arvu tõusu katkestanud. Olukord on stabiliseerunud, kuid riskid on alles. Me ei saa lubada ühiskonna täielikku avamist," ütles Berzinš.

Kehtima jäävad piirangud inimeste kogunemise ja tööaja suhtes. Üldine tööaeg piiratakse ajavahemikuga 6.00-21.00.

Kindlate istekohtadega kultuuriüritusi saab külastada, kuid koroonapassi olemasolul.

Avalikel üritustel on maksimaalseks lubatud inimeste arvuks tuhat inimest. Kohapeal saavad töötada ainult vaktsineeritud või viirusest paranenud inimesed.

Siseruumides toimuv meelelahutus on samas keelatud.

Ministeeriumid pole piirangute kaotamise üksikasjade osas veel otsustanud.

Plaanitakse kehtestada roheline ja punane režiim. Berzinši sõnul hakkab enamus üritustest toimuma "rohelises režiimis".

""Punase režiimi" teenuste hulka kuuluvad postiteenused, ühistransport, finantsteenused, erinevad remonditööd, toitlustus- ja majutusteenused," ütles Berzinš

Kuni 12-aastased lapsed pääsevad ilma igasuguse kontrollita "rohelise režiimi" üritustele, vanemad inimesed aga Covid-19 testi või koroonapassiga.

Kaubanduskeskused ei tööta nädalavahetustel ja pühadel.

"Punasel režiimil" töötavad kauplused peavad tagama 25 ruutmeetrit ühe kliendi kohta. "Rohelises režiimis" töötavad kauplused peavad tagama 15 ruutmeetrit ühe kliendi kohta.

"Punasel režiimil" saavad töötada ainult väikesed esmatarbekauplused.