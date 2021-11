USA avab pärast 2020. aasta märtsi taas piirid

Reisikeelu kehtestas 2020. aasta algul eelmine president Donald Trump ning selle jättis jõusse ka tema mantlipärija Joe Biden. Keeldu on laialt kritiseeritud ja toodud näitena pandeemiast põhjustatud elu peatumisel.

Keeld oli äärmiselt ebapopulaarne nii Euroopas kui ka USA naaberriikides Kanadas ja Mehhikos.

USA sulges piirid suuremale osale reisijatest 2020. aasta märtsis eesmärgiga koroonaviiruse levikut peatada. Riiki ei lubatud siseneda ka Euroopa Liidust, Suurbritannias, Hiinast, Indiast ja Brasiiliast pärit kodanikel. Keelati ka inimeste saabumine mööda maismaad Mehhikost ja Kanadast.

Kuudepikkune kannatusterada mõjutas miljoneid inimesi, keda tabasid pandeemiast põhjustatud isiklik tragöödia ning majanduslikud tagasilöögid.

Pered ookeani mõlemal kaldal ootavad kohtumist lähedastega. Ehkki reisimine USA-st Euroopasse on võimalik juba suvest saadik, pole USA elamisloaga võõrriikide kodanikele tagatud võimalus riiki uuesti siseneda.

Toimetulekuks kasvava nõudlusega, suurendasid lennuliinid atlandiüleste lendude arvu ning kasutusele võetakse ka suuremad lennukid, sest piirangute leevendamine tähendab suurt kasvu pandeemiast räsitud lennundussektorile.

Mehhiko piiril asuvate Texase ja California osariikide suurlinnad on piiriülese kaubanduse katkemise tõttu majandusraskustes ning ootavad naasmist tavaelu.

Reisikeelu lõpetamine mõjutab enam kui 30 riiki, kuid USA-sse sisenemine ei toimu täiesti vabalt. Ühendriikide võimud kavatsevad jälgida saabujate vaktsineerimise staatust ning nõuavad ka negatiivse koroonatesti esitamist.

Esmaspäevast alates peavad lennureisijad USA nõudmisel olema täielikult vaktsineeritud ning tegema viirusetesti kolm päeva enne lendu. Lennufirmad peavad sisse seadma kontaktide jälitamise süsteemi.

Maapiiri avamine toimub kahes järgus. Esmaspäevast alates nõutakse vaktsineerimist mitte elutähtsa reisi puhul nagu pere külastamine või turism, kuigi vaktsineerimata reisijad lubatakse riiki elutähtsaks reisiks nagu on tehtud viimased poolteist aastat.

Jaanuari algusest alates peavad kõik mööda maismaad saabuvad külastajad olema täielikult vaktsineeritud, sõltumata nende reisi põhjusest.

USA tervishoiuametnike sõnul lubatakse lennu teel riiki siseneda kõigil, kes on vaktsineeritud USA Toidu- ja Ravimiametile (FDA) või Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) heakskiidetud vaktsiinidega.

Hetkel on nendeks AstraZeneca, Johnson & Johnsoni, Moderna, Pfizer/BioNTechi, Covaxini, Sinopharmi ja Sinovaci vaktsiinid.

USA pole seni veel kommenteerinud nakkuste arvu tõusu Euroopas. Kuid USA peaarst Vivek Murthy ütles telekanalile ABC, et on ettevaalikult optimistlik praeguse olukorra suhtes, lisades: "Me ei saa jalga gaasilt võtta enne, kui oleme finišis".

WHO väljendas sügavat muret nakkuste arvu tõusu üle Euroopas, hoiatades, et ühe "usaldusväärse prognoosi" kohaselt tähendab praegune tempo veebruariks "veel poolt miljonit COVID-19 surma".