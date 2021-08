USA kaalub vaktsineeritud välisreisijate riiki lubamist

"Washington töötab välja järkjärgulist lähenemist, mis aja jooksul tähendab piiratud eranditega, et Ühendriikidesse kõikidest riikidest saabuvad välisriikide kodanikud peavad olema täielikult vaktsineeritud," ütles Valge Maja esindaja.

Ametnik ei täpsustanud avaldusega seoses mingisugust ajakava.

USA sulges oma piirid välisreisijatele pea kohe pärast koroonapandeemia algust.

Ühendriikides on täielikult vaktsineeritud 49,7 protsenti elanikest. Esmaspäeval saavutati kuu aega kavandatust hiljem president Joe Bideni eesmärk pookida 70 protsenti riigi täiskasvanud elanikest vähemalt ühe vaktsiinidoosiga.

USA tõrjus kolmapäeval Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) taotlust rikaste maade lisasüstide ajutisest katkestamisest.

WHO kehtestas moratooriumi COVID-19 kolmandatele kaitsesüstidele vähemalt kuni septembri lõpuni, et tegeleda vaktsiinide ebavõrdsuse lahendamisega rikkamate ja vaesemate riikide vahel.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles, et taotlusega nõustumine oleks vale lahendus. Psaki sõnul on Ühendriikidel piisavalt vaktsiine, et jätkata lisavaktsineerimist ja aidata samal ajal ka vaestel riikidel vaktsiine saada.