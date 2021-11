FT: Hiina karm koroonapoliitika on üha suurema surve all

Hiinas kehtib koroonaviiruse epideemia leviku suhtes nulltolerantsi poliitika. Võimud hoiatasid, et riik seisab silmitsi tõsiste katsumustega, kuna välisriigid pole suutnud pandeemiat saada kontrolli alla.

"Talvel ja järgmisel kevadel seisab riik silmitsi keerulise ja tõsise väljakutsega, et viirust kontrolli all hoida. Koroonaviirus levib endiselt naaberriikides," ütles Hiina riikliku tervishoiuministeeriumi ametnik Wu Liangyou.

Hiinas registreeriti pühapäeval 74 uut koroonaviirusega nakatumist. Hiina võimud kinnitasid, et riik jätkab karmide piirangute rakendamist. Teised piirkonna riigid loobusid koroonaviiruse suhtes nulltolerantsi poliitikast.

Hiina ametlike andmete kohaselt on koroonaviiruse tõttu surnud umbes 5000 inimest. Ajalehe Financial Times teatel on riigis tehtud 2,3 miljardit koroonavaktsiini süsti.

Hiina karmid koroonapiirangud pidurdavad ka majanduse taastumist. Piirangud mõjutavad tarbijate kulutamist, samuti räsib riiki energiapuudus.

Augustis sulgesid võimud riigi ühe suurima sadama Zhejiangi provintsis, kuna üks töötaja oli nakatunud koroonaviirusega. Eelmisel nädalal panid võimud lukku suure Shanghai Disneylandi meelelahutuspargi, et juurida välja sealne koroonaviiruse kolle. Disneylandis avastati üks koroonajuhtum ja kõik 30 000 külastajat pidid lahkumisel tegema koroonatesti.

Hiina sisemajanduse koguprodukt kasvas kolmandas kvartalis 4,9 protsenti.

"Hiina majandus näitas oktoobris sarnast mustrit nagu varasematel kuudel. Eksport jätkas kasvamist, kuna globaalne majandus taastub. Riigisisene tarbimine on pandeemia tõttu aga piiratud," ütles investeerimisfirma Pinpoint Asset Management ökonomist Zhiwei Zhang.