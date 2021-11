Analüütikud: Xi Jinping tahab Hiinat juhtida elu lõpuni

Hiina president Xi Jinping kutsus sajad kommunistliku partei ametnikud Pekingisse. Analüütikud eeldavad, et Xi Jinping plaanib riiki juhtida elu lõpuni.

Kommunistliku partei keskkomitee iga-aastane sügiskoosolek (pleenum) vaatab läbi ja kiidab heaks haruldase resolutsiooni. Pleenum toimub vaid neli kuud pärast seda, kui võimud tähistasid kompartei 100. aastapäeva. Pleenum toimub sel nädalal ja lõpeb neljapäeval.

Hiina endised liidrid Mao Zedong ja Deng Xiaoping kindlustasid oma võimu sarnastel kompartei üritustel. Xi võrdleb end mõlema endise kompartei liidriga, vahendas Financial Times.

Mao juhtis Hiina komparteid rohkem kui 30 aastat. Deng valitses riiki umbes 15 aastat. Uue kompartei resolutsiooni eesmärk on näidata, et Xi on Mao ja Dengi järeltulija.

Hiina propaganda kohaselt Mao ühendas Hiina, Deng tegi riigi rikkaks ja Xi teeb selle tugevaks.

"Hiina rahvas tõusis püsti, sai rikkaks ja siis tugevaks. Hiina rahva taastumine on jõudnud uude ajaloolisse protsessi," teatas poliitbüroo.

Hiina riigimeedia ülistab üha rohkem Xi Jinpingi. Teda ei nimetata enam ainult presidendiks ja partei peasekretäriks, vaid ka rahvajuhiks.

"Xi Jinping on sihikindel mees. Ta on pühendunud tööle ja julgeb teha uuendusi," teatas nädalavahetusel Hiina uudisteagentuur Xinhua.

Xi imetleb ka avalikult Mao Zedongi. Analüütikud eeldavad, et Xi jääb elu lõpuni riigi de facto valitsejaks.

"Mao on Xi jaoks eeskuju. Kompartei uus resolutsioon kajastab kogu partei 100- aastast ajalugu ja annab sellele positiivse hinnangu. Partei on tänaste Hiina saavutustes kesksel kohal," ütles Londoni ülikooli Hiina instituudi juht Steve Tsang.

"Xi valmistub järgmiseks ametiajaks. Ta plaanib jääda riigi juhiks määramata tähtajaks," lisas Tsang.

Tsinghua ülikooli endise õppejõu Wu Qiangi sõnul on resolutsiooni eesmärk valmistada riik ette veelgi suuremaks Xi isikukultuseks.

"Xi kasutab institutsionaalseid ja mitteinstitutsionaalseid meetodeid, et koondada kogu võim enda kätte, ütles Wu Qiang.