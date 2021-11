Tallinna lennujaam teisi Eesti lennuvälju varuna kasutada ei saa

Ööl vastu esmaspäeva segas Finnairi ja Ameerika firma Wamos Air lennukeid Tallinnas maandumast ilmastikunähtus, mida kutsutakse tuulenihkeks.

"Lennuvälja vahetult enne maandumispunkti oli tuulenihe, mis on meteoroloogiline nähtus, kui tuule suund või kiirus ja kiirus järsult muutuvad. See muutis maandumise ohtlikuks," rääkis Eesti lennuliiklusteeninduse AS lennujuhtimise osakonna juhataja Üllar Salumäe.

Ööl vastu esmaspäeva Tallinnas maanduma pidanud lennukid suundusid Helsingisse. Varulennuvälja otsustab lennuplaani tehes kas lennufirma või lennuki kapten.

Varulennuvälja sunnib tavaliselt kasutama ilmastik. See ei saa olla väga lähedal, kus ilm on tõenäoliselt sama niru. Maandumiseks sobivad tingimused on hädavajalikud ja lennufirma maapealne esindaja oluline.

"Puhtteoreetiliselt võiks olla varulennuväljaks ka Pärnu, Tartu või Kuressaare. Aga kui on tegemist suure lennufirmaga - eilse puhul oli Finnair ja üks cargolennuk, mis tuli Ameerikast, nende puhul kõige mõistlikum lahendus oli Helsingi," ütles Salumäe.

Kui on tarvis hädamaanduda, tuleb valida lihtsalt lähim sobiv lennuväli. Eestis sobib Tallinn. Siin on olemas ka korralik remondibaas.

Ülejäänud lennuväljad jäävad suurtele lennukitele ahtaks.

"Sellepärast peavad lennujuhid tundma lennuki parameetreid. Et ta oskab ka lähimat sobivat lennujaama soovitada. Ma toon näite - kui tegemist on Airbus 380-ga, siis ilmselt ei ole mõtet soovitada ei Pärnut ega Tartut, sest seal rada ei sobi sellele õhusõidukile," rääkis Salumäe.

Ämari on ameeriklaste abil ehitatud militaarotstarbeliseks moodsaks lennuväljaks. Kuid militaarlennuvälju varulennuväljaks tsiviilfirmad ei vali. Seal kehtivad teistsugused tingimused ja reisijaid pole kuhugi panna, selgitas Salumäe.