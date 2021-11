Šimonyte: Valgevene jõuametkondade tegevus on inimsusvastane kuritegu

"Valgevene jõuametkondade tegevus on kuritegu inimsuse vastu. EL peab nõudma Valgevenelt koostööd ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning lubama päritoluriikide valitsustel, eelkõige Iraagil oma kodanikud koju tagasi viia. Need inimesed on muutunud mitte üksi poliitikavahenditeks, vaid ka pantvangideks," ütles Šimonyte.

Peaministri sõnul peavad Euroopa Komisjon ja ÜRO aitama Iraagil viia põgenikud repatrieerimisreisidega Valgevenest kodumaale tagasi.

Šimonyte märkis samuti, et EL peab kiirendama sanktsioonide rakendamist Lukašenko režiimi loodud põgenike seadusvastase kohaletoimetamise skeemi osaliste – füüsiliste isikute, turismiettevõtete, lennundusettevõtete, Valgevene lennujaamade juhtkonna ja lennukite maapealse teeninduse ettevõtete vastu.

"Kõik nad on selle skeemi osad," ütles Leedu peaminister.

Leedu valitsus tegi teisipäeval seimile ettepaneku kehtestada Valgevene piiril kuuks ajaks eriolukord.

Eriolukord võiks kehtida piiril ja kuni viie kilomeetri laiusel ribal, samuti põgenikekeskustes Kybartais, Medininkais, Pabradės, Ruklas ja Vilniuses.

Eriolukorras võetakse Leetu sattunud ja sinna paigutatud migrantidelt kirjavahetusõigus, telefoniõigus ja muu sarnane, välja arvatud õigus pöörduda riigiasutuste poole.

Eriolukorra kehtestamise otsustab parlament.