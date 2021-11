Poola-Valgevene piirile kogunevad tuhanded migrandid

Riikliku julgeoleku osakonna direktori Stanislaw Zaryni sõnul on olukord piiril väga murettekitav.

"Valgevenes, Poola piiri lähedal, on kogunenud suur grupp migrante. Nad just hakkasid liikuma Poola Vabariigi piiri poole. Nad püüavad massiliselt Poola siseneda," kirjutas Zaryn Twitteris.

"Valgevene tahab tekitada suure intsidendi, eelistatavalt ohvritega. Nad valmistavad Kuznica Bialostocka lähedal ette suurt provokatsiooni, üritatakse massilist piiriületust," ütles Poola asevälisminister Piotr Wawrzyk.

Teistes videotes on näha, kuidas suur migrantide grupp istub tee ääres, neid saadavad mundris relvastatud mehed, vahendas Reuters.

Kõigepealt lähenevad piirile põgenike hulgast valitud kõige tugevamad mehed, kes loobivad piiritarale palke ja muid raskeid esemeid. Kui piiritara raskuse all murdub, üritab rühm põgenikke sealt kohe läbi lipsata. Mõni piiriületaja on ka agressiivne, aga enamik Poola piirivalvurite suhtes vägivalda tarvitada siiski ei proovi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põgenikerühmade selja taga võib aga näha sõjaväeriietuses ning relvastatud mehi, kes tõenäoliselt on Valgevene piirivalve töötajad.

Tegu on seni kõige ulatuslikuma katsega vägisi Poola territooriumile murda.

Another video emerged, providing a closer shot of the armed men who later drove the migrants into the forest towards the border with #Poland.

Accord. to @Motolko, these could be disguised employees of the special forces of the border committee (controlled by Viktor Lukashenko) pic.twitter.com/nGUqrTqFQq — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) November 8, 2021

Poola piirivalve teatel on põgenikke mitte enam sadu, vaid tuhandeid ning peamiselt on nad kogunenud Kuznica piiripunkti juurde.

"Saatsime piirile täiendavaid piirivalvepatrulle. Piirivalve on maksimaalselt mobiliseeritud, piiril on ka suur rühm politseinikke. Terrorismivastase üksuse saadame täna ka piirile. Veel on seal 12 000 Poola armee sõdurit. Meie hinnangul on need piisavad jõud, et piiri Poola poolel korda hoida," rääkis Poola siseministri asetäitja Maciej Wasik.

"Poola võimud on valmis igaks stsenaariumiks," teatas Wasik.

Ka Poola piirivalveameti kõneisik Ewelina Szczepanska ütles, et piiril on suurendatud piirivalvurite, politseinike ja sõjaväelaste arvu.

Enamik migrantidest on Iraagist pärit kurdid, nende seas on palju lapsi ja naisi, teatas Valgevene opositsiooni uudisteväljaanne NEXTA.

Poola võimud teatasid esmaspäeval, et hoidsid Kuznica lähedal ära migrantide katse tungida vägisi Poolasse. "Olukord on kontrolli all," lisasid võimud.

Sündmusi jälgitakse murega ka teistes Euroopa Liidu riikides, kellel Valgevenega piir on.

"Me vaatame, mis toimub Poola-Valgevene piiril ja muidugi tähendab seal toimuv, et meilgi on põhjust oodata samasuguseid sissetunge ja rünnakuid, seepärast on kõik meie institutsioonid täielikus valmisolekus," ütles Leedu siseminister Agne Bilotaite.

Siseministeerium: peatasime migrandid Valgevene piiril

Poolas Valgevene piirile paigutatud jõud hoidsid esmaspäeval ära sadade migrantide katse riiki tungida, edastas Poola siseministeerium, hoiatades samas võimaliku eskaleerumise eest piiril.

"Poola teenistused tõkestasid katse tungida jõuga Poola alale Kuznica piiripunktist lõunas. Olukord on kontrolli all," kirjutas ministeerium Twitteris.

Olukord pingestus esmaspäeval, kui Valgevenes koondus NATO-sse ja Euroopa Liitu kuuluva Poola piirile suur põgenikesumm.

Helikopterilt filmitud kaadritel, mille ministeerium Twitteris edastas, on Kuznica piiripunkti lähedal näha suurt põgenikehulka. Poola eriteenistuste esindaja Stanislaw Zaryn teavitas varem avalikkust, et Valgevenes liigub suur migrandikolonn Poola piiri suunas.

"Siseministeeriumi jõududel ja sõduritel õnnestus tagasi tõrjuda esimene massiline katse piiri rikkuda," kirjutas Twitteris Poola kaitseministeerium.

"Migrandid on üles seadnud laagri Kuznica piirkonnas. Neid valvavad pidevalt Valgevene teenistused," lisas ministeerium.

Poola piirivavurid postitasid Twitterisse videoklipi, kus võis näha traadilõikurite ja tangidega migrante üritamas okastraataiast läbi tungida ning märulivarustuses Poola politseinikke neid jälgimas.

Poola valitsuse pressiesindaja Piotr Muller ütles ajakirjanikele, et piiri lähedal on 3000-4000 põgenikku ning Varssavi ootab piiriületuskatsete eskaleerumist, sealhulgas relvade kasutamist.

"Ootame, et lähitulevikus võib seda tüüpi tegevus Poola piiril eskaleeruda ning olla relvastatud iseloomuga," ütles Muller.

Tema sõnul korraldasid "Valgevene eriteenistustega seotud inimesed" rikkumise, millele vastas Poola valitsuse kriisiüksus.

Euroopa Liit tõotas hübriidrünnakule vastusamme. Käimas on kõnelused "olemasoleva Valgevene sanktsioonirežiimi muutmise ja selle kohandamise üle uute ohtudega", ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Peter Stano.

Minsk on väidetavalt välja andnud eriviisasid, mis on võimaldanud migrantidel Lähis-Idast Valgevenesse lennata.

Lukašenko on kõiki süüdistusi eitanud ning Valgevene piirivalveteenistuse väitel ei kujuta migrandid endast ohtu.

"Kõik need inimesed, teiste seas naised ja lapsed ei kujuta endast julgeolekuohtu ega käitu agressiivselt," lausus Valgevene piirivalveametnik Anton Bõtškovski riiklikule uudisteagentuurile BelTa.

NATO on valmis Poolat abistama

NATO nimetas esmaspäeval vastuvõetamatuks migrantide kasutamist Valgevene poolt Euroopa Liidu survestamiseks ning väljendas muret olukorra eskaleerumise pärast Valgevene-Poola piiril.

Alliansi ametiisik nimetas migrantide kasutamist Valgevene režiimi poolt hübriidrünnakuks ning kinnitas NATO valmisolekut liitlasi abistada ning hoida regioonis rahu ja julgeolekut.

Poola ei ole piirile ligi lubanud ei ÜRO pagulasametit, humanitaarabi andjaid ega ajakirjanikke. Nemad pääsevad mõne kilomeetri kaugusele piirist, edasi algab kinnine tsoon. Selleks, et sinnanigi jõuda, peavad nad läbima põhjaliku politseikontrolli. Infot selle kohta, mis kinnises tsoonis täpselt toimub, liigub üsna vähe.

Poola seadusandjad kiitsid oktoobri lõpus heaks plaani ehitada Valgevene piirile turvatara vastuseks migrantide ja põgenike lainele sellest riigist. Turvatara läheb maksma hinnanguliselt 353 miljonit eurot ning on rohkem kui 100 kilomeetrit pikk.

EL: Valgevene püüab meeleheitlikult EL-i destabiliseerida

Euroopa Komisjon on veendunud, et suure hulga põgenike ilmumine Poola piirile on Valgevene katse pingeid piiril üles kruvida. Komisjoni teatel on Brüssel Poola võimudega pidevas ühenduses, et jälgida sündmuste edasist käiku.

Komisjoni hinnangul tuleb sanktsioonid Valgevenele üle vaadata, kuid Komisjoni otsest sekkumist Poola-Valgevene piiril seni vaja ei ole.

"Meie käsutuses oleva viimase info kohaselt on paarsada inimest kogunenud Valgevene piirile Poolaga ja olgu meelde tuletatud, et möödunud nädalail on Poola võimud teatanud rohkem kui kolmest tuhandest piiriületuskatsest igal nädalal," rääkis Euroopa Komisjoni pressiesindaja Adalbert Jahnz.

"Praegu on muidugi tegemist Lukašenko režiimi järjekordse meeleheitliku katsega kasutada inimesi kilbina, et destabiliseerida EL-i ja loomulikult ka neid väärtusi, mille eest me seisame. Me oleme korduvalt järsult tagasi lükanud kõik katsed kasutada inimesi tööriistadena poliitilistel eesmärkidel," lisas ta.