Euroopa Komisjon kutsus kehtestama Valgevenele uusi sanktsioone

"Migrantide kasutamine poliitilistel eesmärkidel on vastuvõetamatu," ütles von der Leyen avalduses, lisades, et EL uurib, kuidas rakendada sanktsioone kolmandate riikide lennufirmadele, mis toovad migrante Valgevenesse.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell hoiatas oktoobri keskel, et Brüssel ei kõhkle rakendamast vajaduse korral sanktsioone riikide ja firmade vastu, kes aitavad kaasa inimsmugeldajatele.

"Migrantidele antakse viisad, lennukipiletid ja lennuk on valmis toimetama nad Minskisse, kust nad viiakse Leedu, Läti ja Poola piirile," kirjeldas ta.

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et komisjoni asepresident Margaritis Schinas külastab lähipäevil migrantide lähte- ja transiidiriike tagamaks, et need tegutsevad selle nimel, et takistada oma riigi kodanike langemist Valgevene võimude seatud lõksu.

EL on süüdistanud Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi migrantide voolu korraldamises kättemaksuks sanktsioonide eest, mida Brüssel on kehtestanud seoses Valgevene opositsiooni jõulise mahasurumisega.