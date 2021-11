Välisturistidest sõltuvad hotellid prognoosivad musta talve

Statistikaameti teatel peatus majutusettevõtetes siseturiste mulluse septembriga võrreldes 21 protsenti rohkem. Kuid ka kriisieelse ajaga, 2019. aastaga võrreldes kasvas majutatud siseturistide arv kolmandiku võrra. Kõige rohkem siseturiste peatus Harju ja Pärnu maakonnas.

"Kodumaine klient tegi eelmisel aastal septembris ja ka juba tegelikult suvekuudel väga suure rekordi, 30–35 protsenti (kasvu), ületas parimat tulemust, ja ka sellel aastal oleme sisuliselt seda eelmise aasta tulemust korranud. Mis tähendab, et see on tugevam kui 2019," lausus Tervise spaa ja Tervise Paradiisi juht Jaan Ratnik.

Siseturism moodustab majutuste mahu järgi turismist umbes kolmandiku. Viimastel aastatel on siseturism olnud väikeses kasvutrendis. Välisturistide arvust on Eesti Panga andetel pandeemiaeelse ajaga võrreldes järel vaid veerand

"Kui ikkagi piirid on kinni ja välismaale reisida ei saa, siis soov reisida on ikkagi tegelikult igaühes meis olemas ja siis me reisimegi sisemaal ja see on täiesti okei, see on tegelikult väga hästi aidanud meie ettevõtteid. Küll paraku mitte Tallinnas," lausus hotellide ja restoranide liidu tegevdirektor Killu Maidla.

Eesti suurima majutuskoha, legendaarse Viru hotelli täituvus on kukkunud heade aastatega võrreldes poole võrra.

"Meil oli augustis-septembris-oktoobris juba natuke parem. Siiski oleme kaugel 2019. aasta numbritest. Aga kui nakkusnäitajad on kõrgele läinud, siis on jälle näha, et külalised on ettevaatlikud. Meie nagu mitmed teised Tallinna hotellid oleme väga palju välismaalasest külaliste jaoks. Välismaalased täna natuke kardavad siia tulla," rääkis Sokos Hotell Viru tegevjuht Sari Sopanen.

Nordic Hotel Forumi omanik ja juht Feliks Mägus ütles, et kui novembris saab hotell veel poole tavapärasest käibest, siis detsembrist valitseb tühjus.

"On olnud väga palju tühistamisi novembri teiseks pooleks, detsembriks. Suured grupid, mis on seotud kas konverentsidega või mingisuguste muude sündmustega, on täna valdavalt annulleeritud ja tavapäraseid jõulupidusid, jõuluõhtusööke ka on väga-väga vähe. Oleme väga mures," lausus Mägus.

Mäguse sõnul on lootus pigem järgmise hooaja peal. "Kui nakatumiskõver tuleb alla ja me saame piirangud maha, et siis turist tuleb tagasi," ütles ta.

Eesti Panga andmetel kulutasid välisturistid kolmandas kvartalis Eestis vaid 135 miljonit eurot, mida on 340 miljonit eurot vähem kui 2019. aastal.