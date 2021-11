Poola president: Poola saab oma piiri kaitsmisega hakkama

Poola sõjaväel õnnestus peatada esimene suurem piiriületuskatse ning põgenikud on Kuznica piiripunkti lähedal Valgevene poolel laagri püstitanud. Poola presidendi Andrzej Duda sõnul kontrollib Valgevene täielikult põgenikerühmi. President kinnitas, et praeguse seisuga saab Poola piiri kaitsmisega hakkama ning põgenike massilist läbimurret karta ei ole.

Slovakkias visiidil viibinud Duda sõnul saab Poola hakkama justnimelt piiri füüsilise kaitsmisega, ent vajab poliitilist abi, seda eriti naaberriikidelt, Euroopa Liidult ja NATO-lt, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Ma tahan kõigile kinnitada, me kontrollime olukorda, meil on piisavalt sõdureid, politseinikke ja valvureid piiril. Piiri kaitsmiseks hädavajalik taristu on olemas,

me suudame piiri kaitsta. Me töötame koos oma liitlastega, peaminister on

ühenduses Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukoguga. Ise olen pidevas ühenduses NATO peasekretäriga," ütles Duda.



Duda sõnul annavad Poola sõdurid oma parima, üheltpoolt Euroopa Liidu välispiiri kaitsmiseks, teisalt aga üritatakse põgenikele pakkuda ka humanitaarabi, kui selleks võimalus avaneb, samas põgenikke siiski Euroopa Liitu lubamata.

Põgenikud on jäänud kahe riigi vahelisele eikellegimaale, kust neid ei lubata kummalegi poole.

Üks süürlasest põgenik ütles, et põgenikke hoiti seitse päeva Poola

ja Valgevene piiri vahel kinni. "Ilma toiduta. Ilma veeta.

Üldse ilma millegita," ütles ta.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et ei oleks kuu või kaks tagasi arvanud, et Poolal tuleb tegemist olukorraga, kus riigi vastu kasutatakse inimkilpi.

"Lukašenko režiim kasutab tsiviilisikuid relvana hübriidsõjas. Täna näeme selle sõja uusi meetodeid ja teie olete võtmetähtsusega kants nende uute meetodite vastu," ütles peaminister.



President Duda kinnitas, et vastupidiselt sagedastele süüdistustele püüab Poola igati hoolitseda põgenike elu ja tervise eest ning on selleks piirialadele saatnud mitu voori humanitaarabiga.

Hädalisteni ei jõua see abi justnimelt Valgevene poole vastutegevuse tõttu. Duda sõnul on Poola sõjavägi ja piirivalve praegu koguni nii tugevad, et võivad abi anda isegi naaberriigile Leedule, kui sealsel Valgevene piiril sündmused ägenema peaksid.

Seni on Poola oma tugevust tõestanud, eilsetele katsetele piirist läbi murda pole ei möödunud ööl ega tänase päeva jooksul midagi samaväärset järgnenud.