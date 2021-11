Allikas: Valgevene koolitas Afganistani ja Iraagi veterane EL-i ründamiseks

"Lukašenko kasutab rändekriisi ära selleks, et viia EL-i territooriumile inimesi, kellel on sõjaline kogemus. Neid koolitati lisaks veel Valgevene territooriumil," ütles Latuško veebiväljaandele EUobserver.

Pavel Latuško on endine Valgevene suursaadik Prantsusmaal ja Poolas. Samuti on ta endine Valgevene kultuuriminister. Latuško põgenes Varssavisse pärast seda, kui Lukašenko režiim asus maha suruma demokraatiameelseid proteste.

Valgevene hoiatas teisipäeval Poolat "provokatsioonide" korraldamise eest nende ühisel piiril ja eitas Varssavi süüdistusi pretsedenditu põgenikelaine organiseerimises Euroopa Liidu riiki.

"Järgmisena läheb Lukašenko kohalikku sõjalisse konflikti EL-i piiril ja siis müüb maailmale pildi humanitaarkriisist, milles on süüdi eurooplased," ütles Latuško.

"See on natside ajastu propaganda," lisas Latuško.

Latuško sõnul valis Lukašenko režiim Afganistani ja Iraagi veteranid isiklikult välja ja lennutas siis nad Valgevenesse.

"Neid koolitati Valgevene loodeosas asuvas baasis. See baas kuulub riigi julgeolekujõududele. Väljaõpet korraldasid Valgevene eriüksuslased ja Venemaa sõjaväeluure GRU nõunikud," ütles Latuško.

"Seal baasis koolitati välja Iraagi kodanikke. Nüüd koolitavad nad Tadžikistani territooriumilt pärit afgaane, kellel on eelnev lahingukogemus," lisas Latuško.

Latuško sõnul pärineb tema informatsioon Valgevene luureteenistuse mõjukatest allikatest.

"Ma ei saa anda ühtegi nime, kuna inimesed on kõige suuremas ohus. Selle teabe edastamise eest ähvardab neid surmanuhtlus," ütles Latuško.

Poola võimud on Latuško väidetest teadlikud.

"Me eeldame, et Poola piiril võib peagi olukord veelgi eskaleeruda. Viimane asi, mida me teha tahame, on kasutada relvajõudu," ütles esmaspäeval Poola valitsuse pressiesindaja Piotr Müller.