Balti riigid ja Poola mõistsid hukka Valgevene piirisurve mahitamise

"Meie, Eesti vabariigi riigikogu, Leedu vabariigi seimi, Läti vabariigi seimi ja Poola vabariigi seimi väliskomisjonide esimehed, avaldame ühehäälselt hukkamõistu ja seisame vastu sellele, et Aljaksandr Lukašenka režiim on vallandanud ja eskaleerib kriisi Poola, Leedu ja Läti piiril Valgevenega, mis on ühtlasi Euroopa Liidu ja NATO välispiiriks. See on pretsedenditu nähtus, mille Valgevene ametivõimud on ülaltpoolt korraldanud, et destabiliseerida olukorda meie riikides ja Euroopa Liidus tervikuna," mägitakse pöördumises.

"On vastuvõetamatu kasutada inimesi, kolmandate riikide kodanikke, inimkilbina küünilistes poliitilistes mängudes, mille eesmärk on juhtida Valgevene ühiskonna tähelepanu kõrvale võimu ebaseaduslikust rakendamisest. Sellise tegevuse jätkamine toob möödapääsmatult kaasa tõsise humanitaarkriisi, mille eest vastutavad Minski võimud. On häiriv, et Valgevene võimud leiavad oma tegevusele tuge Venemaa Föderatsiooni korraldatavas desinformatsioonikampaanias," leiavad väliskomisjonide esimehed.

"Kutsume Euroopa Liidu ametivõime ja kõiki liikmesriike üles võtma viivitamatult kasutusele meetmeid, et kehtestada uued, tõsisemad ja laialdasemad sanktsioonid inimeste ja institutsioonide vastu, kes praegusele kriisile kaasa aitavad. Toetame Poola ametivõimude otsust sulgeda ajutiselt Kuźnica Białostocka-Bruzgi piiripunkt, et tulla toime ebaseaduslike piiriületuskatsetega, mida toetavad Valgevene teenistused. Kutsume kõiki riike ja selleks volitatud rahvusvahelisi organisatsioone üles avaldama katkematult survet Valgevene ametivõimudele kriisi võimalikult kiireks lõpetamiseks," märkisid nad.

Avaldusele on alla kirjutanud: väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Läti seimi väliskomisjoni esimees Rihards Kols, Leedu seimi väliskomisjoni esimees Žygimantas Pavilionis ja Poola seimi väliskomisjoni esimees Marek Kuchcinski.