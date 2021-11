ERR Poolas: migrandid on üritanud Poola piiri ületada juba üle 300 korra

Poola pani Kužnica piiripunkti hommikul kinni. Politsei kontrollib põhjalikult sinnapoole piiriküladesse ja teistesse Valgevene piiripunktidesse suundujaid ning eelkõige tagasitulejaid. Juhtidel tuleb näidata, et ei peida pagasiruumis näiteks inimesi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alates kinnisest tsoonist ajakirjanikud edasi ei saa, sellest mõnisada meetrit eemal on inimesed lõksus Valgevene ja Poola piiril. Öö oli Poole piirivalve pressiesindaja Katarzyna Zdanowiczi sõnul rahulik, aga lahendust ei paista.

"Olukord on väga tõsine, me oleme silmitsi suure migratsioonikriisiga. Piirivalvurid on iga päev väga erinevates situatsioonides, ka väga ohtlikes. Nad peavad seisma piiril tunde, samal ajal kui nende suunas loobitakse kive ja mitmesuguseid muid asju. Seda kõike inspireerivad Valgevene teenistujad," rääkis Zdanowicz.

Poola eratelejaama TVN24 ajakirjanik narrib politseinikke astudes keelumärgist sammukese edasi. Ajakirjanikud ei ole rahul olukorraga, kus piiritsoon on nende jaoks täielik must kast.

"See on väga kahetsusväärne olukord. Ühel pool on Venemaa ja Valgevene propaganda ja ajakirjanikud Valgevene poolel lugu kajastamas. Teisel poolel on raske saada sõltumatut infot, me peame toetuma ametlikele videotele ja pildile põgenike telefonidest. Nii me siin töötame," ütles TVN24 korrespondent Wojciech Bojanowski.

Piiriäärsel rahval on tulnud aga juba kuude kaupa silmitsi seista olukorraga, kus humanitaarkriis on sõna otseses mõttes nende ukse ees.

Põgenike abistaja Kasia Wappa selgitas, miks ta neid aitab. "Mida meie kohalikena saame teha. Me saame lasta neil seal metsas surra külma, nälga või veepuudusse. Või me saame neile appi minna. Seda oleme me otsustanud teha, sest meid kõiki seob inimlikkus," ütles Wappa.

Piiriäärse Hajnowka linnakese inimeste mõtted Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenko vallandatud inimtragöödia kohta on aga mitmesugused. Kes on veendunud, et Poola sõdurid neid kaitsevad, kas on aga hakanud kartma ja mõni on veendunud, et olukord on katastroofiline.