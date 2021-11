Poola: Venemaa õõnestab Minski abil Ida-Euroopa olukorda

Poola siseminister Mariusz Kaminski väitis, et Moskval on kujunenud olukorras "kaugeleulatuvad eesmärgid".

"Kahtlemata seisnevad need EL-i õõnestamises ning pidevalt püütakse õõnestada Kesk- ja Ida-Euroopa stabiilsust. Need on Venemaa strateegilised eesmärgid, et omada Euroopa ja vaba maailma mõjutamise ja santažeerimise vahendit," ütles Kaminski.

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak ütles, et tema arvates kasutab Venemaa hübriidrünnakuid võimu autoriteedi hävitamiseks, kutsuda puudutatud riigis esile paanika ja muuta too vastupanuvõimetuks.

Peaminister Mateusz Morawiecki sõnul on Aleksandr Lukašenko vaid Moskva tahte täideviija.

"Liikumapanev jõud asub Moskvas," ütles Morawiecki.

"Meil on idapiiril tegu mitte üksi vägivallaga, vaid lavastatud tegevusega, mille eesmärk on Poola piiri rikkumine ning Poolas ja Euroopa Liidus kaose külvamine," lisas Morawiecki.