Hiina võimude regulatsioonid vähendasid Tencenti kasumikasvu

Hiina tehnoloogiafirma Tencenti kolmanda kvartali kasum kasvas 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 2,5 protsenti. Tegemist on märkimisväärse aeglustumisega, mis tulenes reklaamitulude vähenemisest ja kompartei regulaatorite survest.

Tencent teatas, et on pühendunud Hiina ühise heaolu poliitikale. Hiina tehnoloogiasektor seisab silmitsi üha karmima regulatiivse survega, vahendas The Wall Street Journal.

Tencent on maailma suurim videomängude arendaja. Firma kasum oli kolmandas kvartalis 6,18 miljardit dollarit.

Kodumaine mängude müük kasvas viie protsendi võrra. Rahvusvaheline müük 20 protsendi võrra. Reklaamiäri kasvas viie protsendi võrra.

Tencent suurendas pandeemia käigus oma kasumit tunduvalt. Tarbijad veetsid aega rohkem kodus ja kasutasid rohkem veebiteenuseid.

Viimastel kuudel nõudlus on aga vähenenud. Pandeemiast tingitud piirangud leevenesid ja kompartei karmistas internetiäri regulatsioone.

Hiina võimud teatasid augustis, et alaealised lapsed tohivad võrgumänge mängida vaid kolm tundi nädalas.

Hiina võimud tahavad ohjeldada noorte sõltuvust võrgumängudest. Võimud leiavad, et mängud segavad noorte keskendumist haridusele.

Tencentil on osalus mitmes populaarses võrgumängufirmas, nagu Fortnite ja League of Legends.