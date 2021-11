Eesti ja Vene diplomaadid pidasid Tallinnas poliitilisi konsultatsioone

Välisministeeriumi teatel arutatid kohtumisel kahepoolseid suhteid, aga ka mitmeid rahvusvaheliste suhete ja piirkondliku julgeoleku sõlmküsimusi.

"Eesti-Vene kahepoolsete suhete osas nõustusid pooled, et mitmes valdkonnas on koostöö hea, näiteks kultuuri, piiriülese koostöö, piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alal ning inimestevaheliste kontaktide edendamisel. Kohtumisel arutati ka Eesti-Vene piirilepingutega seonduvat. Eesti on valmis piirilepingute ratifitseerimisega edasi liikuma," teatas välisministeerium.

Eelmised Eesti ja Vene välisministeeriumide vahelised poliitilised konsultatsioonid toimusid 2019. aastal Moskvas.