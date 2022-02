Venemaa kinnitas huvi piirilepingu ratifitseerimiseks

"Esimese punktina tõstatas ta piirilepingu ratifitseerimise teema, väites, et Venemaal on tahe sellega edasi liikuda," kirjutas föderatsiooninõukogu väliskomisjoni juhi Grigori Karassiniga teisipäeval Moskvas kohtunud Mihkelson sotsiaalmeedias.

Samas olevat Karassin esitanud fakte, mis jätsid mulle mulje, et ta pole päris hästi kursis aastatel 2013-14 toimunud arengutega ja sellega, et riigiduuma väliskomisjoni esimees Aleksei Puškov kinnitas veel 2013. aastal valmisolekut ratifitseerida lepingud paralleelselt, märkis Mihkelson.

"Kirjeldasin talle tausta, mainides muuhulgas, et Eesti on kahel korral ja kahes erinevas parlamendis (2014, 2015) näidanud üles tahet piirilepingud ratifitseerida. Sama tahet pole näidanud siiani aga Venemaa," lisas Eesti parlamendi väliskomisjoni esimees.

Ka föderatsiooninõukogu pressiteenistuse teatel olevat Karassin kinnitanud Venemaa strateegilist huvi piirilepingu ratifitseerimiseks. Venemaa esindaja olevat ka rõhutanud vajadust loobuda igasugustest territoriaalsetest pretensioonidest.

Vene parlamendikomisjoni juht ütles, et Venemaa ootab Eesti juhtkonnalt praktilisi samme mittevastanduva kliima tekitamiseks kahepoolsetes suhetes. Stabiilsete ja heanaaberlike suhete kehtestamine Venemaa ja Eesti vahel on mõlema poole huvides, aga selleks on vaja mõlema poole tahet suhteid parandada, märkis Karassin. "Paraku Tallinn ei ole astunud reaalseid samme suhete parandamiseks," lisas ta.

Lisaks tõstatas Karassin Venemaa tavapärased teemad nagu üldine suhete kliima ja venekeelse elanikkonna mured Eestis, teatas Mihkelson.

Föderatsiooninõukogu pressiteate kohaselt olevat Karassin eraldi välja toonud hariduse eestistamise, mis tema väitel ei olevat Vene kaasmaalaste huvides, keda Eestis on ligi kolmandik elanikkonnast.

Omalt poolt tõstatas Mihkelson Ukrainale ja üldise julgeolekupoliitilise olukorra teema. "Rõhutasin, et Eesti järgib oma välispoliitikas rahvusvahelise õiguse, ÜRO Harta ja "Helsingi vaimu" põhimõtteid, mille üheks keskseks teemaks on jõuga ähvardamisest loobumine ja piiride vägivaldsest muutmisest hoidumine. Ma rõhutasin, et igasugune julgeolekuolukorra halvenemine Vene-Lääne suhetes mõjub halvasti ka meie kahepoolsetele suhetele. Pikemalt rääkisime oma seisukohtadest seoses Ukraina rahva õigusega valida endale ise julgeolekutagatised. Mõistetavalt jäime erinevatele arvamustele, kuid see jutuajamine oli aus ja avameelne," kirjeldas Mihkelson.

"Enam kui tund aega kestnud kohtumise lõpul otsustasime, et püüame taastada regulaarsed kontaktid parlamentide vahel. Tänane kohtumine lõi selleks vähemalt eeldused," ütles Mihkelson.

Tegemist oli esimese sellel tasemel toimunud kohtumisega viimase kaheksa aasta jooksul. Viimane selline toimus Tallinnas ja siis juhtis Vene senati väliskomisjoni Mihhail Margelov, kirjutas Mihkelson.

Seetõttu võiks teisipäevast kohtumist pidada mõnes mõttes Eesti-Vene parlamentaarsetes suhetes jää sulatamiseks, märkis Mihkelson. "Aeg on muidugi erakordselt keeruline, kuid just praegu tuleb leida võimalusi hoida suhtluskanalid avatuna ning rääkida avameelselt kõigest, mis meie suhteid ohustab või häirib," lisas ta.

Karassin on kogenud diplomaat, kes kuni 2019. aastani oli ametis Venemaa asevälisministrina.

Kolmapäeva hommikul kohtub Mihkelson Vene riigiduuma väliskomisjoni esimehe Leonid Slutskiga.