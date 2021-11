Algas kinnisvarafirma Hepsor aktsiate esmane avalik pakkumine

Ettevõte liitub Tallinna börsi põhinimekirjaga ning loodab börsilt saada kuni kümme miljonit eurot, et rahastatada tulevasi arendusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

IPO kestab 19. novembrini ning pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus avaldatakse 22. novembril. Esimene kauplemispäev on ilmselt 26. november.

Analüütikud ütlesid IPO hinnapakkumist kommenteerides, et hind vastab turuolukorrale.

"Pakkumine iseenestest - kümme miljonit eurot - ei ole nii suur kui juba turg on harjunud. Ma ise arvan, et selle täismärkimisega ei tohiks tänasel kuumal turul mingit probleemi tekkida. /.../ Esialgse analüüsi järgi tundub, et ehitusõigus, mis on bilansis, mida investor täna ostab börsilt, on võrdlemisi turu tasemel hinnastatud ja seega võib öelda, et nende investorite jaoks, kes usuvad, et Eesti kinnisvaraturg jätkab sama kuumalt kui seni, siis nende jaoks võib see olla huvitav ettevõte," rääkis Trigon Asset Management partner ja fondijuht Mehis Raud.

"Diskonteeritud rahavoogude meetodil on minu hinnangul ettevõtte õiglane väärtus 11,8 kuni 16,2 eurot aktsia kohta ning fundamentaalselt on tegemist minu jaoks investorina atraktiivse pakkumisega. /.../ Tegemist on kasvuaktsiaga ehk siis lähiaastatel dividende ei maksta. Kogu kasum ja rahavood reinvesteeritakse kinnisvaraarendusprojektidesse ja seeläbi võiks siis ettevõtte väärtus ja ühtlasi ka aktsia hind tegelikult kasvada," kommenteeris Tallinna tehnikaülikooli rahanduse õppejõud Kristjan Liivamägi.