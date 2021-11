Hepsori aktsiate IPO märgiti üheksakordselt üle

Hepsor kaasas reedel lõppenud aktsiapakkumisega investoritelt kokku kümme miljonit eurot. Ligi 20 000 investorit märkis üle 6,7 miljoni aktsia. Ülemärkimine oli pea üheksakordne. Jaeinvestoritele jaotati 77 protsenti aktsiatest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellist ülemärkimist ka meie poolt keegi kindlasti ei oodanud. See on kahtlemata suur üllatus ka meie jaoks," ütles Hepsori juhatuse liige Henri Laks.

Hepsor on kümneaastase ajalooga kinnisvaraarendusettevõte, mis tegutseb nii Eestis kui ka Lätis, arendades nii äri- kui ka elukondlikku kinnisvara. Valminud suuremate projektide seas on näiteks Järvevana 7b ärimaja, kus asub ühtlasi Hepsori peakontor.

Kaasatud kümmet miljonit eurot plaanib firma kasutada arendusportfellis olevate projektide finantseerimiseks.

"Ilmselt suuremad ja kõlavamad neist on Manufaktuuri arendusprojekt Talllinnas, meie töös olevad Grüne büroohooned, Büroo113 büroohoone. Samuti oleme käesoleval sügisel alustanud Riias mitme suurema arendusprojekti ehitust, näiteks üks 100 korteriga kortermaja ja ka stock-office ehk kontor-ladu tüüpi arendusprojekt," kirjeldas Laks.

Varahaldusettevõtte Avaron fondijuht Rain Leesi ütles, et Hepsori börsiletulek oli järjekordne väga edukas börsidebüüt. Ta näeb nii Hepsori kui ka Enefit Greeni hiljutise eduka IPO taga inimeste soovi kaitsta koroonaajal märkimisväärselt kasvanud sääste inflatsiooni mõju eest.

"Kuna inflatsioon sööb selle ära, deposiidis raha ei teeni sisuliselt mitte midagi, tähtajalist hoiust pole mõtetet teha, sest see intress on olematu, siis ongi ilmselt see lükanud või sundinud inimesi paigutama enda raha sellistesse riskantsematesse investeeringutesse, mis peaks tooma ka kõrgemat tulusust," selgitas Leesi.

Hepsori pakkumise korraldaja LHV maakleritegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul tasub edukate IPO-de põhjuseid otsida nii inimeste finantsteadlikkuse kasvust kui ka vaba raha suurest hulgast.

"On palju kõrgepalgalisi ametikohti, kus raha, mida palgana koju tuuakse, ära ei kulutata ja seda saab investeerida. Lisaks muidugi ka see, et eelmised IPO-d on olnud väga populaarsed ja on igalt poolt jäänud selline n-ö hea maitse suhu," rääkis Pikkel.

Nii Leesi kui ka Pikkel prognoosivad, et investeerimise populaarsus Eestis kasvab edasi.

"Lühiajaliselt ilmselt tuleb volatiilsust, ilmselt vahepeal võib tekkida ka perioode, kus uusi investoreid ei lisandu ja tekivad võib-olla mõned pettunud investorid, aga kui vaatame päris pika perspektiiviga, siis ma arvan, et Eestil on veel pikk maa minna," rääkis Leesi.

Hepsori aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 26. novembril või sellele lähedasel kuupäeval.